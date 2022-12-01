Продолжается работа по формированию так называемой финансовой «подушки безопасности» на случай ухудшения экономического положения в республике из-за внешних обстоятельств, отметили сегодня депутаты Верховного Совета ПМР на пленарном заседании. Чтобы государство в полном объеме и срок могло выполнять перед гражданами свои социальные обязательства. Во втором окончательном чтении сегодня приняты изменения в закон о бюджете на 2022 год, сообщает пресс-служба ВС ПМР
Совместно с парламентскими Комитетами над поправками в закон о бюджете-2022 работали представители Правительства ПМР. Так, для принятия изменений было разработано порядка 100 поправок в главный финансовый документ страны. После того как законопроект прошёл в Верховном Совете окончательное чтение, он поступит на рассмотрение Президента.
«Ситуация непростая. И государству необходимо выполнять свои социальные обязательства. С учетом достаточно серьезных недопоступлений в бюджет республики были внесены корректировки. Это больше 100 поправок ко второму чтению, в связи с быстро меняющейся ситуацией, большинство из них направлены на оптимизацию расходов, на сокращение расходов по различным направлениям», - прокомментировал решение парламентариев спикер Александр Коршунов.
Он отметил, что в рамках принятых сегодня поправок депутаты Верховного Совета совместно с Правительством сократили расходы государства на 75 миллионов рублей. И почти половина из них, порядка 30 миллионов рублей, будут направлены на формирование резерва. Для республиканского бюджета, считает спикер Александр Коршунов, это хорошее подспорье. Теперь, добавил он, депутаты уверены, что все социальные обязательства 2022 года будут выполнены в полном объеме и в срок.
Урезание расходов прошло, в том числе, в рамках Фонда капитальных вложений, Дорожного фонда и Фонда поддержки и развития мелиоративного комплекса республики. В нынешних условиях, считают депутаты Верховного Совета ПМР, экономить нужно не только газ, тепло и электричество. Экономия средств республиканского бюджета также в приоритете. Однако по отдельным статьям средства были даже добавлены. Речь идет о тех, что касаются непосредственно вопросов сохранения жизни и здоровья граждан.
«Это касается тех людей, у которых есть онкологические заболевания в детском возрасте и которым требуются операции и лечение за рубежом, это касается людей с острым коронарным синдромом, которым требуется также оперативное вмешательство. Поэтому дополнительно 4 миллиона рублей выделено из бюджета. Также мы изыскали возможность добавить в систему здравоохранения 11 миллионов рублей на приобретение медикаментов. Связано это с повышением цен на лекарства. Однако для того, чтобы обеспечить необходимыми медицинскими препаратами наши лечебные учреждения, все-таки нужно было эти средства изыскать», - прокомментировал решение пленарного заседания председатель Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Виктор Гузун.
При необходимости, отметил председатель профильного Комитета по экономической политике, депутаты готовы вернуться к работе над изменениями в бюджет-2022.