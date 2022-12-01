Dnestr.TV

 
0

Шоковая терапия

Шоковая терапия

Премьер-министр Республики Молдова, Наталья Гаврилица, прокомментировала последние повышения тарифов.

Глава правительства заявила, что понимает, что счета за ноябрь станут для людей шоком. По ее словам, гражданам будет тяжело, даже с предлагаемыми компенсациями, сообщает omniapress.md

«Ситуация в ноябре была неплохая, были довольно теплые дни. Однако я уверена, что людей, которые платят по счетам, ждет шок, потому что цены действительно сильно выросли, и даже с компенсацией, которую мы предлагаем, мы понимаем, что будет сложно. При этом в ноябре энергоресурсы не использовались, так как они будут использоваться в декабре, январе, феврале", - сказала премьер.

Напомним, НАРЭ установило тариф 5,91 лея за кВт*ч для потребителей Premier Energy. Тариф на электроэнергию, распределяемую FEE NORD, увеличился до 5,60 лея за кВт*ч.

Пенсионеры не включают электроприборы, чтобы не превысить 75 кВт, сообщает tvrmoldova.md

Цепной рост цен накануне зимы вызывает беспокойство у тех, кто уже не знает, как распределять свой доход, чтобы выжить, не накапливая долгов, сообщает tvrmoldova.md

«Я проанализировал фактуру и не понимаю, почему молчат наши люди», - говорят граждане.

«Мы платили за электричество 200, 300, а в этом месяце получили 975 леев. Представляете, мы потребляли как обычно. Очень хотелось бы, чтобы тех, кто повышает тарифы, перевели на оклад в две с половиной тысячи. Пусть им придут счета в полторы тысячи, и мы посмотрим, как они будут жить».

На грани отчаяния находятся пенсионеры. Они говорят, что экономят как могут, и на электричестве, и на газе, и на отоплении, и надеются на компенсацию, предлагаемую государством.

«Чтобы не превышать 75 кВт, я ложусь спать в шесть часов вечера и встаю в восемь часов утра. Я не включаю телевизор. 75 кВт так мало, счетчик так быстро накручивает. Власти могли бы поставить по крайней мере сто киловатт», - говорят пенсионеры.

«Я мать четверых детей, и мои дети уезжают за границу, чтобы прокормить своих детей. Два раза в месяц повышать тарифы на газ, электричество и воду нельзя».

В целом рост цен на электроэнергию приводит к цепному росту, особенно на продукты питания.

За последние шесть месяцев тариф на электроэнергию повышался четыре раза. С 2,17 лея киловатт-час он достиг 5,91 лея. Также в последние месяцы мы столкнулись с рекордным ростом счетов за природный газ, топливо, вывоз и транспортировку мусора, услуги водоснабжения и проездные абонементы.
  • Сегодня, 12:34
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • Министр экономразвития ПМР Оболоник: Мы на грани гумани ...
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Затулин о ситуации с газом в Приднестровье
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна