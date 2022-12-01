Премьер-министр Республики Молдова, Наталья Гаврилица, прокомментировала последние повышения тарифов.
Глава правительства заявила, что понимает, что счета за ноябрь станут для людей шоком. По ее словам, гражданам будет тяжело, даже с предлагаемыми компенсациями, сообщает omniapress.md
«Ситуация в ноябре была неплохая, были довольно теплые дни. Однако я уверена, что людей, которые платят по счетам, ждет шок, потому что цены действительно сильно выросли, и даже с компенсацией, которую мы предлагаем, мы понимаем, что будет сложно. При этом в ноябре энергоресурсы не использовались, так как они будут использоваться в декабре, январе, феврале", - сказала премьер.
Напомним, НАРЭ установило тариф 5,91 лея за кВт*ч для потребителей Premier Energy. Тариф на электроэнергию, распределяемую FEE NORD, увеличился до 5,60 лея за кВт*ч.
Пенсионеры не включают электроприборы, чтобы не превысить 75 кВт, сообщает tvrmoldova.md
Цепной рост цен накануне зимы вызывает беспокойство у тех, кто уже не знает, как распределять свой доход, чтобы выжить, не накапливая долгов, сообщает tvrmoldova.md
«Я проанализировал фактуру и не понимаю, почему молчат наши люди», - говорят граждане.
«Мы платили за электричество 200, 300, а в этом месяце получили 975 леев. Представляете, мы потребляли как обычно. Очень хотелось бы, чтобы тех, кто повышает тарифы, перевели на оклад в две с половиной тысячи. Пусть им придут счета в полторы тысячи, и мы посмотрим, как они будут жить».
На грани отчаяния находятся пенсионеры. Они говорят, что экономят как могут, и на электричестве, и на газе, и на отоплении, и надеются на компенсацию, предлагаемую государством.
«Чтобы не превышать 75 кВт, я ложусь спать в шесть часов вечера и встаю в восемь часов утра. Я не включаю телевизор. 75 кВт так мало, счетчик так быстро накручивает. Власти могли бы поставить по крайней мере сто киловатт», - говорят пенсионеры.
«Я мать четверых детей, и мои дети уезжают за границу, чтобы прокормить своих детей. Два раза в месяц повышать тарифы на газ, электричество и воду нельзя».
В целом рост цен на электроэнергию приводит к цепному росту, особенно на продукты питания.
За последние шесть месяцев тариф на электроэнергию повышался четыре раза. С 2,17 лея киловатт-час он достиг 5,91 лея. Также в последние месяцы мы столкнулись с рекордным ростом счетов за природный газ, топливо, вывоз и транспортировку мусора, услуги водоснабжения и проездные абонементы.