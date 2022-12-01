В Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения, кроме того, водителей транспортных компаний обяжут каждые пять лет заново подтверждать свои "права".
Об этом заявила зампредседателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в ходе конференции "Инфраструктурный день 2022".
"Сейчас мы работаем над гармонизацией законодательства о дорожном движении. Фактически, все водительские удостоверения будут перевыпущены", - отметила Клименко.
По ее словам, водители транспортных компаний каждые пять лет должны будут снова подтверждать удостоверение, как это происходит в ЕС.
"Граждане будут это делать каждые 10-15 лет, в зависимости от того, в каком виде Верховная Рада примет закон", - подытожила заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре.
Ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения.
Теперь сдать экзамены для получения водительского удостоверения можно в любом центре на территории Украины, несмотря на то, где вы проходили обучение.
Да, если вы сдали теоретический экзамен в одном городе, то практику проходить можно и в другом.
Также если гражданин сдал оба экзамена в одном населенном пункте, но не успел получить водительское удостоверение из-за вынужденного переезда, то теперь есть возможность получить их в сервисном центре города, куда временно переехал.
Тем, кто сдает на права на вождение легковушек и грузовиков с прицепом, теоретическую часть обучения сократили почти на треть. При этом посещать занятия можно онлайн.