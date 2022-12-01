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В Украине перевыпустят все водительские удостоверения

В Украине перевыпустят все водительские удостоверения

В Украине планируют перевыпустить все водительские удостоверения, кроме того, водителей транспортных компаний обяжут каждые пять лет заново подтверждать свои "права".

Об этом заявила зампредседателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре Юлия Клименко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее выступление в ходе конференции "Инфраструктурный день 2022".

"Сейчас мы работаем над гармонизацией законодательства о дорожном движении. Фактически, все водительские удостоверения будут перевыпущены", - отметила Клименко.

По ее словам, водители транспортных компаний каждые пять лет должны будут снова подтверждать удостоверение, как это происходит в ЕС.

"Граждане будут это делать каждые 10-15 лет, в зависимости от того, в каком виде Верховная Рада примет закон", - подытожила заместитель председателя комитета ВР по транспорту и инфраструктуре.

Ранее в Украине была упрощена процедура получения водительского удостоверения.

Теперь сдать экзамены для получения водительского удостоверения можно в любом центре на территории Украины, несмотря на то, где вы проходили обучение.

Да, если вы сдали теоретический экзамен в одном городе, то практику проходить можно и в другом.

Также если гражданин сдал оба экзамена в одном населенном пункте, но не успел получить водительское удостоверение из-за вынужденного переезда, то теперь есть возможность получить их в сервисном центре города, куда временно переехал.

Тем, кто сдает на права на вождение легковушек и грузовиков с прицепом, теоретическую часть обучения сократили почти на треть. При этом посещать занятия можно онлайн.

  • Сегодня, 08:57
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