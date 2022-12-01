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Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

Киево-Печерскую Лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе ПЦУ

Решением Синода ПЦУ митрополит Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо.

Свято-Успенскую Киево-Печерскую лавру официально зарегистрировали как монастырь в составе Православной церкви Украины. Об этом в пятницу, 2 декабря, сообщил заместителя председателя Управления внешних церковных связей УПЦ ПЦУ Евстратий Зоря со ссылкой на Единый государственный реестр, передает korrespondent.net.

"1 декабря 2022 года был зарегистрирован устав Свято-Успенской Киево-Печерской лавры (мужского монастыря) Украинской Православной церкви (Православной церкви Украины). Сведения об этом юридическом лице в составе Поместной церкви внесены 2 декабря в Единый государственный реестр", – говорится в сообщении.

Зоря уточнил, что на практике это означает, что есть юридическое лицо, которое может получить в пользование имущество храмы и помещения. Следовательно, создается возможность выбора для монахов и верующих – за кем идти.

"С целью восстановления исторической справедливости, преодоления последствий неканонического подчинения украинской святыне власти Московскому патриархату Священный Синод ПЦУ на своем заседании 23 мая 2022 года (постановление №30) принял решение о создании в составе Поместной Церкви религиозной организации – мужского монастыря Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра", – пояснил Зоря.

Тогда же Синод поручил блаженнейшему митрополиту Епифанию обратиться в Кабинет министров с просьбой предоставить один из храмов лавры в ее верхней части для богослужений, а определенные помещения – для монастырской деятельности.

Зоря добавил, что митрополит Киевский и всея Украины по должности является священно-архимандритом, то есть каноническим и духовным руководителем Киевской лавры. Также решением Синода Епифаний назначен возглавлять монастырь как юридическое лицо.

1 декабря состоялось заседание СНБО, на котором рассматривались связи отдельных религиозных кругов в Украине с Россией. Было поручено Кабмину предложить Верховной Раде запретить в Украине деятельность религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в России. Речь шла об УПЦ МП.

Стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против деятелей УПЦ МП и бывшего нардепа Вадима Новинского.
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