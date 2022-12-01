Бизнесмен Игорь Коломойский потерял статус долларового миллиардера. К такому выводу пришел украинский Forbes.
В издании посчитали, что после национализации нефтяных компаний «Укрнафта» и «Укртатнафта» активы Коломойского сократились с $1,9 млрд до $850 млн.
В том числе его нефтяные активы уменьшились с $920 млн до $180 млн, а металлургические — с $310 млн до $120 млн., пишет officelife.media
Украинский бизнесмен Коломойский перестал быть долларовым миллиардером
Фото: Forbes
Forbes также утверждает, что компании бизнесмена в этом году не платили налоги в полном объеме и создавали риски перебоев со снабжением горючего. По данным Бюро экономической безопасности Украины, сумма неуплаченных налогов достигает 700 млн гривен, или $19 млн.
При этом украинское издание не исключает, что бизнесмену может быть выгодно передать государству нефтяные активы, которые сейчас приносят убытки. По закону собственник отчужденных активов может рассчитывать на компенсацию от государства.