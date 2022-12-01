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В Николаеве облили памятник Суворову краской

В Николаеве облили памятник Суворову краской

Памятник русскому полководцу Александру Суворову, установленный в Николаеве, был облит красной краской, сообщают местные средства массовой информации.

В Николаеве облили красной краской памятник полководцу Александру Суворову, установленный рядом со зданием военной кафедры Николаевского национального университета им. В. Сухомлинского.

Соответствующие фото публикуют местные издания и Telegram-каналы.

На снимках, размещенных в сети в субботу, 3 декабря, рядом с оскверненным памятником лежит банка с остатками краски, из чего можно сделать вывод, что осквернен он был недавно.

Памятник был открыт 23 ноября 2010 года у кафедры военной подготовки Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского. С соответствующей инициативой выступили студенты и преподаватели вуза.

Высота памятника, выполненного из бетона, составляет 3,3 метра.

В Николаеве облили памятник Суворову краской

Ранее вандалы на Украине атаковали некоторые другие монументы, включая памятник Екатерине II в Одессе.

  • Сегодня, 20:14
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