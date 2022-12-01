Памятник русскому полководцу Александру Суворову, установленный в Николаеве, был облит красной краской, сообщают местные средства массовой информации.
В Николаеве облили красной краской памятник полководцу Александру Суворову, установленный рядом со зданием военной кафедры Николаевского национального университета им. В. Сухомлинского.
Соответствующие фото публикуют местные издания и Telegram-каналы.
На снимках, размещенных в сети в субботу, 3 декабря, рядом с оскверненным памятником лежит банка с остатками краски, из чего можно сделать вывод, что осквернен он был недавно.
Памятник был открыт 23 ноября 2010 года у кафедры военной подготовки Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского. С соответствующей инициативой выступили студенты и преподаватели вуза.
Высота памятника, выполненного из бетона, составляет 3,3 метра.
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