Украинские власти начали национализацию бывшего «Альфа-банка Украина», переименованного в Сенс банк, который имеет акционеров российского происхождения. Об этом заявил в воскресенье советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Альфа-банк („Альфа-банк Украина“) уже прошел ребрендинг, это уже Сенс банк сегодня. Там уже идут процедуры по национализации как таковой», — сказал Подоляк в эфире новостного марафона, который идет на ведущих украинских телеканалах, сообщает eadaily.com.
Он добавил, что национализация «Альфа-банка Украина» будет менее сложной, чем национализация в 2016 году крупнейшего на Украине Приватбанка, принадлежавшего бизнесмену Игорю Коломойскому.
«Национализация Альфа-банка выглядит не так, как Приватбанка, потому что там (в „Альфа-банке Украина“) гораздо меньше круг физических лиц, имеющих вклады и так далее», — заявил Подоляк.
По его словам, процедура национализации Сенс банка проходит в соответствии с законом, нет панических настроений среди вкладчиков и юридических лиц, связанных с этим банком.
«Альфа-банк Украина» сообщил ранее, что он завершил юридические процедуры, связанные с переименованием, и с 1 декабря продолжил работать под названием Сенс банк. В России Альфа-банк является одним из крупнейших частных банков. По данным на конец 2021 года, занимал в РФ четвертое место по размеру активов. 6 апреля власти США объявили, что вводят полные блокирующие санкции против Альфа-банка.
Национальный банк Украины заявил тогда, что санкции США, введенные против российского Альфа-банка, не распространяются на «Альфа-банк Украина». При этом Нацбанк заявил, что в отношении акционеров «Альфа-банка Украина» — граждан РФ — «применил меры воздействия в виде запрета собственникам существенного участия в акционерном обществе использовать право голоса». Контроль над кредитным учреждением был передан специальному комитету из четырех вновь назначенных независимых директоров — граждан Украины, а граждане РФ подали заявления о выходе из состава совета директоров. Как подчеркивалось, «Альфа-банк Украина» не является дочерней структурой российского Альфа-банка, а в его капитале отсутствует доля российских государственных банков.