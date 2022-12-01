Совместным приказом Министерства здравоохранения и Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики утвержден Порядок изъятия продукции из оборота и принятия мер по применению (использованию) продукции в целях, исключающих причинение вреда человеку, или ее уничтожения.
Норматив устанавливает правила изъятия из оборота, проведения экспертизы, временного хранения, утилизации или уничтожения некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, и распространяется на всех юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц, осуществляющих разработку, производство, транспортировку, закупку, хранение и реализацию продукции, в случае установления ее несоответствия требованиям санитарных правил, передаёт newspmr.com
Согласно документу:
Владелец некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, обязан изъять их из оборота до устранения нарушения. В случае невозможности устранения нарушения, которое создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, должен обеспечить их временное хранение.
Условия временного хранения некачественных и опасных пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, должны исключать возможность несанкционированного доступа к ним.
Пищевые продукты, материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, которые: не имеют установленных сроков годности; срок годности которых истек; показатели которых не соответствуют образцу, документам по стандартизации; опасные и некачественные по органолептическим показателям – могут уничтожаться без проведения экспертизы.
Ветеринарно-санитарная экспертиза включает оценку соответствия:
- товаросопроводительной документации; - состояния упаковки и маркировки; - внешний осмотр; - лабораторные исследования.
По результатам проведенной экспертизы оформляется заключение о возможности дальнейшей утилизации или уничтожения пищевых продуктов, материалов и изделий, контактирующих с пищевыми продуктами.
Отбор проб (образцов) для лабораторных исследований может осуществляться представителями органов государственного санитарно-эпидемиологического контроля и (или) органов государственного ветеринарного контроля в присутствии их владельца.
Лабораторные исследования, необходимые для установления качества продукции и ее опасности для здоровья потребителей, проводятся в аккредитованных для этих целей лабораториях за счет владельца продукции.
Некачественные и опасные пищевые продукты, материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами, которые содержат в своем составе загрязнители, перед уничтожением подлежат приведению в состояние, не пригодное для любого их использования и применения, а также исключающее неблагоприятное воздействие их на человека, животных и окружающую среду.
Об уничтожении партии продукта владельцем составляется акт об уничтожении, который должен быть представлен органу госконтроля, принявшему решение об уничтожении данной партии продукции.
Обжалование решений органов госконтроля об изъятии, уничтожении или утилизации некачественной продукции осуществляется в порядке, установленном законодательством Приднестровской Молдавской Республики.