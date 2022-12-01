Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов ПМР сообщило о введении в действие норм и правил при осуществлении импорта пищевых куриных яиц на территорию Приднестровской Молдавской Республики.
В ведомстве пояснили, что данные нормы предусматривают проведение обязательного физического ветеринарно-санитарного контроля куриных яиц, ввозимых на территорию Приднестровья.
В настоящее время куриные яйца в Приднестровье поставляются в основном из Молдовы. Согласно принятым ветеринарно-санитарным нормам и правилам допускается импортировать в ПМР куриные яйца, произведенные в РМ, двух категорий:
категория «A», «свежие яйца» - их высокое качество и безопасность позволяют реализовывать продукт конечному потребителю без каких-либо дополнительных ограничений;
категория «B» - яйца, не подлежащие реализации конечному потребителю и пригодные исключительно для целей переработки в пищевой или непищевой промышленности.
Кроме того, ветеринарно-санитарными нормами предусмотрены дополнительные меры контроля целевого назначения импортируемого товара. Так, главным государственным ветеринарным инспектором ПМР осуществляется приём и учёт информации о реализации куриных яиц категории «B», представляемой импортёрами в подтверждение того, что яйца, не подлежащие по качественным характеристикам реализации конечному потребителю, были в полном объёме приняты для переработки в промышленности.
К импорту также допускаются пищевые куриные яйца, произведенные в Республике Украина или Республике Беларусь, а также в странах, на территории которых действуют стандарты, идентичные ГОСТ 31654-2012. «Яйца куриные пищевые. Технические условия».
Ввоз на территорию Приднестровской Молдавской Республики через таможенные пункты пропуска куриных яиц без ветеринарно-санитарного разрешения на импорт запрещён.
Также запрещается использование пищевых куриных яиц всех категорий, в том числе в пищевой и непищевой промышленности, не прошедших процедуру ветеринарно-санитарного контроля, в отношении которых не было выдано соответствующее ветеринарное свидетельство Приднестровской Молдавской Республики.