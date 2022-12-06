Рыбницкий Молдавский металлургический завод получил экологическую авторизацию в контрольных органах Республики Молдова на декабрь. Об этом рассказал генеральный директор ММЗ Сергей Корнев, передаёт novostipmr.com
«Экологическую авторизацию сроком на один месяц, до 31 декабря, мы сегодня получили. Это нам позволит покупать металлолом в Молдове и странах Европейского союза», – отметил руководитель предприятия.
По словам директора, в связи с сохраняющейся необходимостью экономить энергоресурсы, в частности, газ, на заводе пока будет работать только сортопрокатный цех. Причём работа будет вестись в ночную смену. Он уточнил, что дальнейший режим работы ММЗ зависит от ситуации с обеспеченностью голубым топливом Приднестровья. При этом пока на предприятии не строят долгосрочных планов в связи с часто меняющейся внешней ситуацией, не зависящей от завода.
«То есть будем перекатывать ту заготовку, которая есть в наличии. Режим работы: с 21:00 до 10:00. Что касается сталеплавильного производства, то пока будем стоять, накапливать лом, как только будет ясность по графику работы сталеплавильного производства, мы сразу его запустим», — заключил Сергей Корнев.
Вопрос с экологическими согласованиями для приднестровского сталелитейного предприятия остро возник в феврале нынешнего года. Из-за их отсутствия завод не мог больше импортировать европейское сырье и на некоторое время даже вынужден был остановить производство.
Первый раз ММЗ получил авторизацию 29 апреля сроком на месяц. Потом Национальная комиссия по чрезвычайным ситуация Республики Молдова продлила её до 31 августа. В начале сентября стало известно, что Кишинев отказал в выдаче Молдавскому металлургическому заводу очередного экологического разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферу и управление отходами. Причина в «выявленных несоответствиях и необходимости приведения технических условий в соответствие с законодательством Республики Молдова». Однако позже ММЗ все же получило очередное согласование.
Тогда вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что в Кишиневе «не хотят спровоцировать закрытие ММЗ в Приднестровье, так как в результате тысячи людей, в том числе граждан РМ, могут остаться без работы». На деле же выдача экологического сертификата как правило Кишиневом выдавалась после очередного ежемесячного подписания договора на поставку электроэнергии по приемлемой цене с Молдавской ГРЭС,расположенной в ПМР.
В октябре РМ полностью перешла на румынское электричество, остановился и Молдавский металлургический завод.
Как сообщало EADaily , 3 декабря власти Молдовы вновь вернулись к договору с МолдГРЭС, а ММЗ получил очередное экологическое согласование.