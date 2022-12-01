Dnestr.TV

 
0

В Минздраве планируют создать орган, контролирующий лечебный процесс

В Минздраве планируют создать орган, контролирующий лечебный процесс

6 декабря, в ходе оперативного совещания в Правительстве ПМР, особое внимание уделили поручениям, данным Министерству здравоохранения.

Ранее глава Правительства Александр Розенберг отмечал необходимость создания органа, контролирующего лечебный процесс, и возможность пересмотра функций ведомства в этой части.

Министр здравоохранения Кристина Албул доложила о том, что на сегодняшний день на Минздрав возложены дополнительные функции по осуществлению контроля над соблюдением лицензионных требований и условий без осуществления определённых видов деятельности, в том числе связанных с оборотом наркотических средств, использованием радиоактивных материалов, проведением дезинфекционных мероприятий, фармакологией.

Новое структурное подразделение планируется открыть в начале следующего года.
  • Сегодня, 20:05
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Украинские беженцы подняли бунт в Болгарии
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Сколько переплачивает Молдова за электроэнергию
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна