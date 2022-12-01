Ранее глава Правительства Александр Розенберг отмечал необходимость создания органа, контролирующего лечебный процесс, и возможность пересмотра функций ведомства в этой части.
Министр здравоохранения Кристина Албул доложила о том, что на сегодняшний день на Минздрав возложены дополнительные функции по осуществлению контроля над соблюдением лицензионных требований и условий без осуществления определённых видов деятельности, в том числе связанных с оборотом наркотических средств, использованием радиоактивных материалов, проведением дезинфекционных мероприятий, фармакологией.
Новое структурное подразделение планируется открыть в начале следующего года.