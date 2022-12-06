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Киевский суд узаконил символику дивизии СС «Галичина»

Киевский суд узаконил символику дивизии СС «Галичина»
фото из открытых источников

Верховный суд Украины разрешил использовать символику дивизии «Галичина» вооруженных формирований нацистской Германии как не противоречащую закону, сообщил представитель интересов Украинского института национальной памяти (УИНП) Вячеслав Якубенко.

«Оставлено в силе постановление Шестого апелляционного административного суда от 23 сентября 2020 года, которым было подтверждено право Украинского института национальной памяти утверждать, что символика дивизии „Галичина“ не относится к нацистской, то есть не запрещена на Украине», — написал в социальных сетях Якубенко, передаёт eadaily.com

Подобное провокационное решение осудила председатель совета волгоградского Еврейского общинного центра Яэль Иоффе. По мнению общественного деятеля, никто не имеет права переписывать историю и трактовать факты в угоду политической конъюнктуре.

«Я очень нежно отношусь к памяти военных лет. Для нас это не далекое-далекое прошлое. У нас есть проекты по работе с бывшими малолетними узниками, с детьми военного Сталинграда. Эти люди еще живы, они носители памяти. Не думаю, что одним росчерком пера можно переписать историю. Это не по-человечески. Понятно, что это политическое решение. Если мы не делаем здесь и сейчас все от нас возможное, то каждое последующее поколение становится мельче в духовном плане. Это больно и обидно», — подчеркнула собеседница агентства «Ридус».

Напомним, что президент России Владимир Путин назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС «Галичина», и заявил, что "люди, симпатизирующие нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей".

Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943-го и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова.

Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек.

Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.

  • Сегодня, 20:28
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