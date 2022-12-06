Верховный суд Украины разрешил использовать символику дивизии «Галичина» вооруженных формирований нацистской Германии как не противоречащую закону, сообщил представитель интересов Украинского института национальной памяти (УИНП) Вячеслав Якубенко.
«Оставлено в силе постановление Шестого апелляционного административного суда от 23 сентября 2020 года, которым было подтверждено право Украинского института национальной памяти утверждать, что символика дивизии „Галичина“ не относится к нацистской, то есть не запрещена на Украине», — написал в социальных сетях Якубенко, передаёт eadaily.com
Подобное провокационное решение осудила председатель совета волгоградского Еврейского общинного центра Яэль Иоффе. По мнению общественного деятеля, никто не имеет права переписывать историю и трактовать факты в угоду политической конъюнктуре.
«Я очень нежно отношусь к памяти военных лет. Для нас это не далекое-далекое прошлое. У нас есть проекты по работе с бывшими малолетними узниками, с детьми военного Сталинграда. Эти люди еще живы, они носители памяти. Не думаю, что одним росчерком пера можно переписать историю. Это не по-человечески. Понятно, что это политическое решение. Если мы не делаем здесь и сейчас все от нас возможное, то каждое последующее поколение становится мельче в духовном плане. Это больно и обидно», — подчеркнула собеседница агентства «Ридус».
Напомним, что президент России Владимир Путин назвал подонками украинцев, которые носят военную форму с нашивками дивизии СС «Галичина», и заявил, что "люди, симпатизирующие нацистам, должны понять, что Украина для Запада является средством достижения своих целей".
Дивизия СС «Галичина» была сформирована 28 апреля 1943-го и просуществовала до лета следующего года, когда Красная армия разгромила ее возле города Броды в окрестностях Львова.
Солдаты дивизии совершали военные преступления против мирного населения, в частности принимали участие в уничтожении польского села Гута Пеняцкая, где было убито более 500 человек.
Войска СС, в состав которых входила дивизия «Галичина», решением Нюрнбергского трибунала признаны преступной организацией.