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Украина и Молдова договорились сотрудничать в области противовоздушной обороны

Украина и Молдова договорились сотрудничать в области противовоздушной обороны
Коллаж: Point.md

Украина и Молдова договорились сотрудничать в вопросах противовоздушной обороны, улучшить пограничный контроль и поддерживать сотрудничество и диалог по поддержанию мира и безопасности в Приднестровском районе. Об этом говорится в сообщении правительства Украины по итогам встречи во вторник в Киеве премьер-министров двух стран - Дениса Шмыгаля и Натальи Гаврилицы, передает Point.md ссылаясь на infotag.md

Стороны обсудили общие шаги в направлении евроинтеграции, противодействии российской агрессии и информационной пропаганде, сотрудничество в сфере энергетики, логистики и торгово-экономического партнерства.

По итогам встречи главы правительств Украины и Молдовы подписали совместное заявление и достигли ряда важных договоренностей. В частности, Украина и Молдова будут продолжать снимать административные и процедурные барьеры для более свободного движения людей и товаров между двумя странами. Ожидается, что к середине 2023 г. будет заключено соглашение о строительстве автомобильного моста через Днестр на общей границе.

В ходе встречи подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования на пять лет. Оно предусматривает выплату стипендий, организацию обучения, семинаров, практических и учебных курсов для студентов и преподавателей Молдовы и Украины.

Главы правительств договорились "активизировать диалог в формате Украина-Молдова-Румыния. Для этого в 2023 г. запланирована встреча трех премьеров.

"Создадим двустороннюю рабочую группу по координации интеграции Украины и Молдовы в ЕС. Мы готовы предоставить молдавским партнерам всестороннюю экспертную поддержку, чтобы Молдова успешно выполнила рекомендации ЕК", - сказал Шмыгаль.

Гаврилица вновь выразила поддержку украинскому народу и территориальной целостности Украины.

"Каждый день мы восхищаемся силой и стойкостью украинского народа. Мы оплакиваем каждую невинную жизнь, потерянную в этой несправедливой войне. Мы солидарны с украинским народом, и продолжим оказывать необходимую помощь более чем 85 тыс. гражданам Украины (беженцам), которые находятся в Молдове", - заявила молдавский премьер.

В Молдове будут транслировать украинский телемарафон "Единые новости"

Новостной марафон «Единые новости», который практически непрерывно транслируется несколькими украинскими каналами, будет доступен и в Республике Молдова, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

Эту тему так же чиновник обсудил с Натальей Гаврилицей во время ее визита в Киев. Шмыгаль также сообщил, что в 2023 году для борьбы с российской пропагандой, а также для обеспечения безопасности и сотрудничества в области логистики, энергетики и экономики состоится встреча на высоком уровне между представителями правительств Кишинева, Бухареста и Киева.

"Мы обеспечим трансляцию телемарафона "Единые новости" на молдавском телевидении. Это даст нам возможность более эффективно бороться с российской пропагандой», — сказал Шмыгаль.

Напомним, провозглашение нейтрального статуса Молдовы и его фиксация в Конституции РМ произошла в 1994 году. В 2016 году парламент Молдовы принял декларацию о незыблемости нейтралитета. Однако все попытки в дальнейшем укрепить нейтралитет в законодательном порядке провалились. Последняя попытка была предпринята в марте этого года, когда оппозиционный Блок коммунистов и социалистов предложил принять закон о статусе постоянного нейтралитета Молдовы, в котором подробно был расписан конституционно-правовой статус и международно-правовое положение республики.

За последние 30 лет США влили в оборонный сектор Молдовы 1,4 миллиарда долларов. С начала СВО России в Украине предоставили 188 миллионов долларов США и еще 75 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи для поддержки Республики Молдова в вопросе украинских беженцев.

Похоже, молдавский нейтралитет пасует под напором вливаний от США и НАТО, пишет bloknot-moldova.ru

  • Вчера, 21:21
  • DTV
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