На заседании Народного собрания Гагаузии, которое состоялось 6 декабря в Комрате, депутаты раскритиковали принятие молдавским парламентом проекта Кодекса о выборах.
Народные избранники недовольны тем, что Гагаузия не получила квоты в парламенте страны, которой добивается уже много лет. И констатировали, что политические элиты в Кишиневе, декларирующие свою приверженность "европейским принципам демократии, уважения прав человека и гражданина, а также верховенства закона", на деле "целенаправленно и методично продолжают блокировать инициативы", закрепляющие эти принципы по отношению к гагаузскому народу, передаёт sputniknews.ru
В НСГ "возмущены" тем, что положения законодательной инициативы, разработанной в Комрате, не только не были приняты во внимание, но даже не обсуждались, а автора инициативы не пригласили на заседание парламента.
Вместе с тем, в новом Кодексе о выборах не учли, как правильно, в законе об особом правовом статусе Гагаузии, называется региональный избирательный орган, проводящий выборы башкана и депутатов Народного собрания.
"Народное собрание вынуждено рассматривать подобные действия как очередные попытки официального Кишинёва ликвидировать права и полномочия Гагаузии. […] Парламент страны, приняв новый Кодекс о выборах Республики Молдова голосами 55 депутатов, вопреки требованиям статьи 111 Конституции Республики Молдова, по сути внёс изменения в основной нормативный акт, определяющий статус автономии, нивелировав в одностороннем порядке в очередной раз права и полномочия Гагаузии", - заявили в Народном собрании.
Там призвали президента Майю Санду не подписывать этот закон, а дипломатам и Миссиям Совета Европы и ОБСЕ "оказать содействие и потребовать у высших органов власти страны выполнить взятые на себя международно-правовые обязательства по соблюдению коллективных прав гагаузского народа". Если требования Комрата не будут услышаны, Народное собрание оставляет за собой право на принятие "политических решений", среди которых и "неучастие жителей автономии в выборах президента и депутатов парламента страны".
Народное Собрание Гагаузии Photo : Пресс-служба Народного собрания Гагаузии