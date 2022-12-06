Dnestr.TV

 
0

В ООН сообщили о "войне человечества с природой"

В ООН сообщили о "войне человечества с природой"

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен заявила в преддверии крупной конференции (COP15), посвященной биоразнообразию видов, что человечество находится в состоянии войны с живой природой. Об этом сообщает The Guardian.

«Что касается биоразнообразия, то мы находимся в состоянии войны с природой. Нам нужно помириться с ней, потому что природа — это то, на чем крепится всё на Земле. Наука в этом плане недвусмысленна», — цитирует эксперта iz.ru

Она напомнила, что в ноябре население Земли составило 8 млрд человек, что очень много. Земля подвергается сильному давлению, подчеркнула эколог.

Она добавила, что любое соглашение в области климата и биологии должно иметь пять пунктов и касаться, в частности, изменения в землепользовании, чрезмерной эксплуатации ресурсов и загрязнения планеты.

В ООН сообщили о "войне человечества с природой"
Главный эколог ООН Андерсен
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/John Ochieng

В конференции COP15 в Монреале будут участвовать 10 тыс. специалистов и представителей государств.

В начале ноября Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на открытии климатической конференции COP27 в Египте отметил, что человечество стремительно движется в сторону климатического ада. Он отметил, что богатые страны и международные финансовые учреждения должны оказать помощь, чтобы развивающиеся страны ускорили переход на возобновляемые источники энергии.

Ранее, 8 июля, климатолог, научный руководитель Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля Сергей Семенов предупредил, что, если человечество продолжит безответственно относиться к вопросам глобального климата, в мире могут появиться новые регионы с дефицитом воды вплоть до опустынивания.

Так, в зоне риска находятся Северная Африка, Южная Америка, Юго-Запад США.


  • Сегодня, 10:51
  • DTV
  • Просмотров: 8
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Народ говорит: о ситуации вокруг ООО "Линксервис"
  • "Закрыть нельзя оставить" : возобновляется дело "Лин ...
  • Народ говорит: о режиме ЧП в экономике Приднестровья
  • Народ говорит о событиях в Молдове
  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • В Москве ждут объяснений Кишинева
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна