Согласно новым договоренностям с приднестровской стороной, для оплаты поставляемого «Газпромом» газа «Moldovagaz» должен будет собирать эти ресурсы с левого берега Днестра, заявил вице-премьер Андрей Спыну, передаёт noi.md Спыну уточнил, что будет, если Тирасполь не сможет платить:
«Если недостаточно денег, согласно подписанному нами протоколу, а также договору, мы обязаны оплатить потребление правого берега. «Moldovagaz» оплатит полное потребление за ноябрь месяц за правый берег, оплатит 10 миллионов кубометров, потребленных в первые три дня декабря, и уже то, что идет на левый берег, войдет в этот исторический долг в размере более восьми миллиардов», — заявил Спыну для Vocea Bessarabiei.
Отметим, что накануне состоялся телефонный разговор между послом СШа в Молдове Кентом Логсдоном и вице-премьером, министром инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андреем Спыну.
Как сообщили в посольстве США, дипломат "похвалил Молдову за заключение контракта с Молдавской ГРЭС на поставку электроэнергии". "Этот контракт является важным шагом в усилиях Молдовы по укреплению энергетической безопасности и уменьшению роста цен для потребителей", – отмечается в сообщении.
Факт разговора подтвердил и Андрей Спыну, опубликовав соответствующий пост в своем Telegram.
"У меня состоялся телефонный разговор с послом США в Республике Молдова Кентом Логсдоном. Я поблагодарил его за поддержку, которую он оказывает нашей стране в преодолении энергетического кризиса", – отметил министр.
Он также сообщил, что ведет совместную работу с группой экспертов программы USAID по энергетической безопасности в Республике Молдова. Кент Логсдон заверил власти Молдовы о продолжении поддержки со стороны США "в связи с потребностями Молдовы в энергии и электричестве".
3 декабря, вице-премьер Андрей Спыну сообщил, что ГП Energocom заключило договор с Молдавской ГРЭС на поставки электроэнергии в Молдову в декабре. Согласно договоренности, МГРЭС поставит на правый берег примерно 204 тысячи МВт электроэнергии по цене 73 доллара за МВт-час.