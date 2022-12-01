Министерство экономического развития Приднестровья предлагает продлить некоторые меры государственной поддержки. Для этих целей предлагается внести ряд изменений и дополнений в закон «О мерах государственной поддержки субъектов экономической деятельности Приднестровской Молдавской Республики в связи с негативными последствиями внешних факторов».
«Необходимость принятия документа возникла в связи с тем, что негативное воздействие нынешней внешнеэкономической и политической ситуаций на положение приднестровских предприятий продолжается. Министерство экономического развития предложило продлить эффективные меры господдержки, которые предусмотрены действующим законом на 2022 год», - пояснили в Минэкономразвития ПМР, сообщает newspmr.com
Меры в части налоговой политики Это касается предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налоговых платежей в бюджет без начисления процентов, установления ставок по единому социальному и подоходному налогам в размере 0% в период простоя, в том числе для предприятий по упрощенной системе налогообложения.
Также предлагается пролонгировать применение ставки в размере 8% в отношении доходов физических лиц, которые работают в организациях, оказывающих услуги по информационно-вычислительному обслуживанию. В документе прописано и продление предоставления права осуществить авансовый платеж в течение 2023 года в размере 1/4 части за квартал суммы оплаты за загрязнение окружающей природной среды и пользование природными ресурсами с учетом индекса инфляции и дальнейшей корректировкой сумм платежей.
Трудовые и гражданско-правовые отношения В этой части предусматривается: продлить право руководителям предприятий принимать решение о простое по причинам, не зависящим от работодателя и работника; при необходимости вводить режим неполных рабочих дней, смен, недель, переводить сотрудников на иную работу, не обусловленную трудовым договором, и оплаты времени простоя, не зависящим от работодателя и работника, не менее МРОТ без повышающих коэффициентов.
Таможенное регулирование Минэкономразвития предлагает продлить срок мер таможенного регулирования в части действия таможенной процедуры временного ввоза.
Также в целях защиты безопасности внутреннего рынка предусматривается предоставление права Президенту ПМР запрещать экспорт отдельных видов товаров. Таким образом, в случае принятия документа, работа специальной комиссии продолжится.
Рассматривается пролонгация ставок сборов за таможенные операции в размере 0,15% от таможенной стоимости в отношении товаров, которые перемещаются из/в РФ, Беларусь, Казахстан, Украину, а также в отношении товаров предприятий легкой промышленности с долей собственного производства не менее 50 %, и предприятий электротехнической промышленности.
Предлагается продлить предоставление отсрочек или рассрочек без взимания процентов по таможенным платежам. Сфера инвестиционной политики и торговли В рамках этих мер предлагается продлить нормы по приостановлению сроков исполнения условий приватизации по договорам купли-продажи, обязательств инвесторов по инвестиционным договорам, отменить штрафные санкции за нарушение сроков предоставления статистической финансовой отчетности, но не более чем на 10 дней.
Область государственного регулирования цен и закупок Правительству предстоит утвердить дополнительный перечень социально значимых товаров, работ и услуг, на которые устанавливается государственное регулирование. Законопроект предусматривает предоставление права органу госрегулирования цен и тарифов устанавливать фиксированные цены, предельные уровни стоимости, рентабельности, торговых надбавок, размер которых не должен превышать 25% на те товары, которые вошли в дополнительный перечень социально значимых. Заказчики по соглашению сторон при осуществлении госзакупок будут в праве изменять существенные условия контрактов при их исполнении в установленном порядке.
Пересчет налогооблагаемой базы Также, учитывая сохранение социально-экономической необходимости и поддержки ряда сфер, предлагается продлить действие нормы по непроизведению пересчета налогооблагаемой базы за 2022 год, а также сохранить норму по социальной защищенности обучающихся при условии возможного дистанционного обучения.
Поддержка промышленного сектора Рассматривается возможность предоставить предприятиям право изменения пролонгации времени погашения тела кредита на срок не более 6 месяцев по льготным кредитам на инвестиционные цели. Предполагается, что получение возможности изменения этого срока позволит снизить давление на финансовое состояние промышленных предприятий и перераспределить часть высвободившихся оборотных средств на поддержание текущей деятельности.
Норматив сформирован на основе предложений Союза промышленников, аграриев и предпринимателей Приднестровья, согласован всеми заинтересованными министерствами и ведомствами. По всем вышеобозначенным мерам предлагается осуществить продление до 31 декабря 2023 года.
Помощь обувщикам и швейникам продлена
Депутаты Верховного Совета проголосовали за продление налоговой льготы для обувной и швейной отрасли на уровне 2022 года. В следующем году для тех, кто перерабатывает давальческое сырьё, сохранится пониженный коэффициент 1,05 при налогообложении доходов, передаёт пресс-служба ВС ПМР
Государственная поддержка предприятий лёгкой промышленности оказывалась не один год. Пролонгация льготы направлена на сохранение квалифицированных рабочих кадров.
Законопроект о внесении изменения в закон «О дополнительных мерах, направленных на стабилизацию экономики ПМР» принят сразу в двух чтениях на пленарном заседании.