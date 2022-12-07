Проект бюджета на 2023 год предполагает увеличение зарплат для всех бюджетников на 1300 леев. Об этом сообщил министр финансов Думитру Будянски в интервью порталу rlive.md, передаёт sputniknews.ru
министр финансов РМ Думитру Будянски Photo : Guvernul Republicii Moldova
Он подчеркнул, что повышение зарплат будет равным для всех бюджетников, а сумма в 1300 леев – фиксированной, что, по мнению главы Минфина защитит прежде всего тех, у кого зарплаты низкие.
"Если бы мы увеличили заработную плату на основе относительных значений, то для тех, кто получает 4000 леев, прибавка была бы минимальной. А для тех, у кого высокие зарплаты, соответственно, и повышение должно было бы значительнее. Вот почему было решено предоставить эту надбавку всем в одной и той же фиксированной сумме. Это означает, что люди, которые имеют 5000 леев, будут получать 6300 леев, то есть увеличение на 20%, а для тех, кто имеет 10 000 леев или более, это будет означать увеличение на 10-13%", – разъяснил Будянски.
Он также отметил, что зарплатный фонд в бюджете на будущий год будет увеличен на 3,7 миллиарда леев.
Индексация пенсий в 2023 году минимум на 30% не будет, как это предусмотрено законом, согласно которому в наступающем году индексация пенсий должна происходить на уровне инфляции, зафиксированной на конец 2022 года.
"Мы сделаем индексацию 14,1%. Позже, в течение года, в зависимости от динамики доходов, мы, возможно, вернемся к этому вопросу. Но надо иметь в виду, что индексация 2022 года и предусмотренные разовые выплаты обеспечили величину пенсий не полностью, но близкую к потерям, вызванным инфляцией. (…) Это особенно касается категории с маленькой пенсией, поскольку люди с более высокими выплатами также несли большие потери из-за инфляции. По нашим оценкам, доходы бюджета социального обеспечения увеличатся на 14%. У нас нет доходов, чтобы индексировать больше", — объяснил в телеэфире министр финансов Думитру Будянский.