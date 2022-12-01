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Продолжается работа над главным финансовым документом Приднестровья

Продолжается работа над главным финансовым документом Приднестровья

Верховный Совет ПМР сегодня,7 декабря, пересмотрел основные параметры закона о бюджете-2023, сообщает пресс-служба ВС ПМР

На 12% вырастут зарплаты учителей, медиков и сотрудников сферы культуры и спорта.

Что касается тарифов на коммунальные услуги, то их решено сохранить на уровне 2022 года. Разницу предприятиям государство будет компенсировать.

Сохранены и программы развития. В частности, 205 миллионов рублей направят на строительство и ремонты в рамках Фонда капитальных вложений, около 70 миллионов на программу поддержки и развития мелиорации.

Парламентарии приняли закон о бюджете на 2023 год во втором чтении. Работа над главным финансовым документом страны продолжается.
  • Сегодня, 12:53
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