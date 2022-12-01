За одни сутки в Приднестррвье произошло 11 ДТП. Из них- три учётные аварии с участием пешеходов. Один человек погиб, водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП, сообщает пресс-служба МВД ПМР
Первая авария произошла в Рыбнице, на ул. Гвардейской, примерно в 17:25.
Водитель «Мицубиси» не пропустил женщину, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшая 41-летняя жительница Рыбницы в центральной районной больнице с закрытым переломом шейки бедра.
В Дубоссарах, на ул. Ленина, 51-летний водитель «Фольксвагена» сбил женщину, которая переходила дорогу в неустановленном месте, хотя до зебры было совсем близко. Авария произошла примерно в 17:35. Женщина в Дубоссарской ЦРБ. У неё черепно-мозговая травма, ссадины и ушибы.
ДТП в с. Гиска произошло около семи вечера на ул. Ленина. Со слов очевидцев, водитель «Мерседеса» на высокой скорости обогнал маршрутку. Дорога была мокрой, скользкой, машину вынесло на встречную полосу, а после на обочину. В этот момент там шёл мужчина.
Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП. Очевидцы вызвали скорую и ГАИ. Врачи констатировали смерть 41-летнего жителя Гиски.
Спустя несколько часов милиционеры нашли виновника ДТП. У 17-летнего парня нет водительских прав. Он был с признаками алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования отказался.
Водитель привлечён к админответственности по п.2 ст. 12.27 КоАП ПМР. Ему грозит админарест до 15 суток или крупный штраф – больше пяти с половиной тысяч рублей ПМР.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства смертельной аварии. Вероятно, молодому человеку не избежать уголовной ответственности.