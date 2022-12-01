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ПРБ выпустил памятные монеты к юбилею Григориополя и села Рашково

ПРБ выпустил памятные монеты к юбилею Григориополя и села Рашково

Приднестровский республиканский банк ввел в обращение памятные монеты серии «Приднестровье – край родной»: «230 лет г. Григориополь», «620 лет с. Рашково». Они выполнены из недрагоценных металлов, номиналом 3 рубля, сообщается на официальном сайте банка.

Тираж монет – 5 тысяч штук, часть из них будет помещена в упаковку-буклет.

Памятные монеты являются денежными знаками Приднестровского республиканского банка, выступают средством обращения и платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики и принимаются по их номинальной стоимости.
  • Вчера, 17:58
  • DTV
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