Приднестровский республиканский банк ввел в обращение памятные монеты серии «Приднестровье – край родной»: «230 лет г. Григориополь», «620 лет с. Рашково». Они выполнены из недрагоценных металлов, номиналом 3 рубля, сообщается на официальном сайте банка.
Тираж монет – 5 тысяч штук, часть из них будет помещена в упаковку-буклет.
Памятные монеты являются денежными знаками Приднестровского республиканского банка, выступают средством обращения и платежа на территории Приднестровской Молдавской Республики и принимаются по их номинальной стоимости.