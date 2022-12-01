В Приднестровье ещё на год упрощён ввоз медикаментов, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.
Напомним, что в 2019 году был принят закон о правилах ввоза медикаментов на территорию республики. Согласно его статьям в республику запрещается ввозить лекарства, которые не зарегистрированы в государствах Европейского союза или СНГ.
В начале пандемии коронавируса реализация этой нормы была приостановлена - до конца 2022 года. В нынешних внешних условиях Верховный Совет решил продлить срок приостановки действия закона ещё на год.
Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан рассказал, что в Верховный Совет поступило предложение отложить данную норму.
«Потому что могут быть лекарства качественные, например, из азиатских стран. Для того чтобы упростить механизм и эта продукция была дешевле на рынке, норма откладывается. Можно ввозить любой препарат, но его обязательно нужно зарегистрировать и сертифицировать», – пояснил парламентарий.
Законопроект инициировала группа депутатов на основании обращения председателя Ассоциации фармацевтов Приднестровья, направленного в Верховный Совет.