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Ввоз медикаментов упрощен еще на один год

Ввоз медикаментов упрощен еще на один год

В Приднестровье ещё на год упрощён ввоз медикаментов, сообщает пресс-служба Верховного Совета ПМР.

Напомним, что в 2019 году был принят закон о правилах ввоза медикаментов на территорию республики. Согласно его статьям в республику запрещается ввозить лекарства, которые не зарегистрированы в государствах Европейского союза или СНГ.

В начале пандемии коронавируса реализация этой нормы была приостановлена - до конца 2022 года. В нынешних внешних условиях Верховный Совет решил продлить срок приостановки действия закона ещё на год.

Председатель Комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Чебан рассказал, что в Верховный Совет поступило предложение отложить данную норму.

«Потому что могут быть лекарства качественные, например, из азиатских стран. Для того чтобы упростить механизм и эта продукция была дешевле на рынке, норма откладывается. Можно ввозить любой препарат, но его обязательно нужно зарегистрировать и сертифицировать», – пояснил парламентарий.

Законопроект инициировала группа депутатов на основании обращения председателя Ассоциации фармацевтов Приднестровья, направленного в Верховный Совет.
  • Вчера, 18:11
  • DTV
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