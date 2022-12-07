Угроза ядерной войны нарастает, но Россия не намерена первой применять ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами Совета по правам человека. Трансляцию вели журналисты РБК.
«По поводу угрозы ядерной войны. Вы правы, она нарастает, чего греха таить?.. По поводу того, что Россия не применит ни при каких обстоятельствах первой, значит, и второй тоже не применит, потому что возможности применения в случае удара по нашей территории они сильно ограничены. Тем не менее у нас стратегия наша применения средств защиты — а именно как защиту мы рассматриваем оружие массового поражения, ядерное оружие — она вся настроена вокруг так называемого ответно-встречного удара», — цитирует Путина РБК.
Он также подчеркнул, что Россия, в отличие от США, не держит ядерные вооружения в других странах и не проводит тренировки по его доставке на ракетах других стран. «Американское тактическое ядерное оружие в большом количестве расположено на европейской территории. Мы же свое тактическое ядерное оружие на территории других стран не содержим, не имеем, а американцы имеют. И в Турции, и в целом ряде других государств Европы», — добавил он. «Они проводят тренировки по возможности использования носителей этих стран для применения американского ядерного оружия. Мы же этого не делали пока ничего. Это второе. Третье. Разве мы говорили о возможности применения? Нет», — сказал Путин.
Он напомнил, что о потенциальном применении ядерного оружия говорила — «ни к ночи будь помянута» — бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс. «Она же прямо публично сказала, что готова это сделать. В ответ на это мне пришлось некоторые вещи акцентировать», — отметил Путин. Президент отметил, что высказывание Трасс никто не заметил, а «то, что мы говорим, сразу выпячивается, и этими заявлениями начинают весь мир пугать».
«Мы с ума не сошли, мы отдаем себе отчет в том, что такое ядерное оружие. Эти средства у нас есть, и они в более продвинутом и современном виде находятся, чем у какой-либо ядерной страны, это очевидно. Не собираемся этим оружием размахивать как бритвой, бегая по всему миру. Но, конечно, исходим из того, что оно есть», — сказал Путин, еще раз подчеркнув, что это «сдерживающий фактор».