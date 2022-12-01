Режим чрезвычайного положения в экономике Приднестровья, введенный из-за дефицита газа, будет продлеваться и после решения Молдавии увеличить объемы поставок топлива. Об этом сообщил министр экономического развития республики Сергей Оболоник, передаёт ТАСС
"Энергокризис не позади. Зима лишь наступает, температуры падают, соответственно, потребление растет. Мы не имеем возможности обеспечивать заявки всех промышленных потребителей. А если приходится выбирать или перераспределять [поставки], а также проводить мероприятия по экономии, то режим ЧП сохранится", - сказал министр в интервью телеканалу "Первый Приднестровский", которое опубликовано на сайте Минэкономразвития Приднестровья.
На прошлой неделе Молдавия приняла решение перенаправить в Приднестровье все объемы газа, поступающие из РФ. При этом расположенная в Приднестровье тепловая электростанция Молдавская ГРЭС обязалась обеспечить около 70% потребностей правобережной Молдавии в электроэнергии по цене $73 за 1 МВт·ч.
Благодаря договоренностям поставки газа в Приднестровье были увеличены более чем в два раза до 5,7 млн куб. м в сутки. Дополнительные объемы позволили обеспечить круглосуточную подачу горячей воды населению, вернуть в обычный режим общественный транспорт. Однако промышленность региона все еще испытывает дефицит.
Кроме того, хотя Кишинев и Тирасполь согласовали такой режим на весь зимний период, договора подписаны только на декабрь из-за отсутствия определенности в поставляемых объемах газа из России.