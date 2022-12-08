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Путин поручил разобраться, почему проданный Молдове газ оказался на Украине

Путин поручил разобраться, почему проданный Молдове газ оказался на Украине
фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин прокомментировал скандал с «оседанием» на Украине молдавского газа.

На встрече с членами Совета по правам человека Путин заявил, что поручит Министерству энергетики разобраться, почему газ, который Россия продала Молдавии, хранится на территории Украины. Он дал понять, что в курсе сложной энергетической ситуации, которая сложилась в республике, также знает о непростых отношениях по этому вопросу между Кишиневом и Тирасполем, передаёт
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"У Молдовы есть свои большие сложности в экономической и социальной сферах. Им самим не хватает газа. Правда, в этих условиях они непонятно зачем часть своего, молдавского газа, полученного от нас, как они говорят, “хранят” на территории Украины. Просто с этим нужно разбираться, и я попрошу Минэнерго посмотреть на это повнимательнее", - сказал Путин.

Напомним, в ноябре стало известно, что часть газа, закупаемого Молдовой по льготной цене, "оседает" на Украине. В российской компании предупредили, что, если транзитный дисбаланс сохранится, «Газпром» 28 ноября начнет сокращать подачу газа на ГИС «Суджа» для транзита через территорию Украины. Сокращение будет в объеме суточной недопоставки.

Кишинев заявил, что это резервы молдавские, и они вскоре будут оплачены. В настоящее время запасы газа для Молдовы хранятся на Украине и в Румынии, так как своих хранилищ у Кишинева нет. Однако, по одной из версий, так Кишинев приторговывает газом, который со скидкой получил у «Газпрома».

В то же время украинский оператор заверил, что весь объем газа, принятый Украиной на границе с Россией, передается Молдавии. Часть газа возвращается назад в страну по виртуальному реверсу, пояснили в компании.

Виртуальный реверс предполагает обмен газом между операторами газотранспортных систем. В таком случае он физически через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Вице-премьер Молдовы Андрей Спыну назвал «осевший» в украинских хранилищах газ резервами Кишинева. Он также подчеркнул, что весь поставляемый Молдавии газ попадает в республику, эти объемы оплачиваются и будут оплачиваться Кишиневом.

28 ноября Молдова устранила нарушение по оплате «Газпрому» поставок голубого топлива в ноябре, российская сторона получила средства за газ, осевший на территории Украины. После этого в корпорации сообщили, что не будут снижать подачу газа на станции «Суджа» для транзита в республику.

Напомним, в октябре прошлого года Москва и Кишинев договорились о продлении газового контракта. В «Газпроме» отмечали, что новое соглашение заключено практически на условиях молдавской стороны, но обязывает провести в 2022 году аудит задолженности «Молдовагаза». До сих пор аудит задолженности так и не проведен.

  • Сегодня, 10:19
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