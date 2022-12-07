Из-за ограничений полетов через Россию финская авиакомпания Finnair оказалась в очень сложном финансовом положении, так же как и большинство европейских компаний, однако решение европейских политиков по вопросу возобновления полетов над РФ сложно предсказать. Такое мнение высказал авиаэксперт Роман Гусаров, сообщают "Известия"
Накануне генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Уильям Уолш призвал страны Запада подумать над возобновлением авиарейсов через воздушное пространство России, так как запрет на это обернулся для западных авиакомпаний «большой проблемой». По его словам, запреты на пролеты через воздушные пространства России и Украины привели к скоплению самолетов в небе над Европой и увеличению времени рейсов.
По словам авиаэксперта, есть большое количество европейских компаний, которым сегодня приходится облетать огромную территорию России при полетах в Азию, причем облетать не только при перевозке пассажиров, но и при перевозке товаров и грузов.
«Раньше это всё летало по транссибирскому маршруту через территорию России, а сейчас это приходится облетать. Причем некоторые страны вообще не могут летать. Яркий пример — Финляндия, которая расположена так, что у нее со всех сторон Россия. И облетать Россию — это практически увеличит в два раза длительность маршрута, вообще совершенно невыгодно и очень дорого. Finnair практически перестала летать, из-за чего там начались массовые увольнения сотрудников и авиакомпания в очень сложном финансовом положении находится», — рассказал специалист.
Гусаров также отметил, что когда в Китае будут сняты пандемийные ограничения и восстановится китайский туристический пассажиропоток в Европу, а также промышленность начнет работать активнее, «всё это пойдет мимо европейских авиакомпаний, потому что как раз китайские и азиатские авиакомпании летают через Россию без ограничений».
«А значит, они будут лететь быстрее и дешевле. И все грузоотправители и пассажиры полетят ими. И европейские граждане в том числе полетят азиатскими. И европейские станут неконкурентоспособными», — пояснил эксперт.
Гусаров выразил мнение, что речь Уолша была направлена в адрес европейских политиков, так как IATA представляет интересы авиаперевозчиков. Однако, по его словам, на сегодняшний день невозможно предсказать, как поведут себя европейские политики.
«Они готовы платить гигантскую цену за свои политические амбиции, они вводят санкции, которые им обходятся в сотни миллиардов долларов. Причем авиационный сектор не первый в этом списке по объемам потерь, поэтому предполагать, что они здесь пересмотрят свою позицию, — самонадеянно. Это робкая попытка бизнеса отправить политикам некий месседж, что, как бы ни закончилась спецоперация, а Россия никуда не денется и летать надо», — уточнил авиаэксперт.