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На севере Аляски зафиксировали аномальное потепление

На севере Аляски зафиксировали аномальное потепление

Аномально высокую температуру зафиксировали на Аляске в районе города Уткиагвик, сообщает The Washington Post. Это один из самых северных городов мира и самый северный населенный пункт в США, передаёт rbc.ru

В понедельник, 5 декабря, столбик термометра поднялся до +4,4 °C, что стало самой высокой температурой в период с ноября по март для этого места за всю историю метеонаблюдений, насчитывающую более 100 лет. Это почти на 20 градусов больше по сравнению с нормой для этого времени года. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 1932 года, когда температура в районе Уткиагвика поднялась до +1,1 °C.

Аномальное потепление пришло на север Аляски более чем через две недели после наступления полярной ночи, когда Солнце в последний раз в году показалось над горизонтом Уткиагвика, расположенного почти в 500 км к северу от полярного круга.

Необычная для этого сезона погода пришла на Аляску из-за зоны низкого давления на западе и высокого давления на юге, что позволило волне теплого воздуха хлынуть на север и принести на полуостров плюсовую температуру. Кроме того, как предполагают ученые, причиной аномального потепления стала свободная от льда вода в Чукотском море, которое перестало замерзать из-за глобального изменения климата на фоне деятельности человека.

Декабрь начался нетипично тепло на большей части Арктики. Согласно данным сайта Climate Reanalyzer Университета штата Мэн, температура в регионе в среднем была на 6,4 °C выше нормы. Так, нехарактерные плюсовые температуры были зафиксированы в столице Гренландии Нуук, а также в Исландии.

2022 год должен стать одним из самых жарких в Арктике за всю историю наблюдений. Темпы потепления в регионе примерно в четыре раза превышают средние показатели по остальному земному шару. Таяние льдов и изменение климата приводит к многочисленным чрезвычайным явлениям, таким как аномальные осадки, сильные шторма и лесные пожары, что связано с увеличением уровня растительности в тундре.
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