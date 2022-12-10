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СМИ: в доме задержанного в Бельгии вице-президента Европарламента нашли сумки с деньгами

СМИ: в доме задержанного в Бельгии вице-президента Европарламента нашли сумки с деньгами

В доме вице-президента Европарламента Евы Кайли, которая провела ночь под стражей в Бельгии в связи с коррупционным расследованием и возможным незаконным лоббизмом в пользу Катара, нашли сумки с деньгами.

Об этом пишет бельгийская газета L’echo, сообщает «Европейская правда».

Издание называет дело «настоящей бомбой в сердце европейской демократии», ссылаясь на расследование по поводу взяток европейским чиновникам со стороны Катара.

«Сумки с деньгами найдены в доме вице-президента Европарламента», — утверждает заголовок публикации, сопровождаемый фотографией Кайли.

По данным L’Echo, Кайли задержали на месте у нее дома. Единственный способ задержать парламентария, защищенного иммунитетом, — поймать его на месте преступления.

После информации о первых арестах и конфискации 600 тысяч евро наличными был допрошен и отец Кайли. Утверждается, что у него был чемодан, наполненный деньгами, и он находился в процессе перемещения. Следователи считают, что отца Кайли предупредили о полицейских рейдах сообщники.

В Брюсселе и окрестностях 9 декабря были проведены обыски и аресты в рамках расследования деятельности «преступной организации, коррупции и отмывания денег». В частности, правоохранители изъяли около 600 тысяч евро наличными, мобильные телефоны и компьютерное оборудование.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщили, что в рамках расследования была арестована одна из вице-президенток Европарламента Ева Кайли. Утверждается, что она фигурирует в деле о незаконном лоббизме в пользу Катара в учреждении ЕС.

По делу также арестовали помощника евродепутата из группы социалистов и демократов, который является коллегой Кайли, и бывшего депутата Европарламента от Италии Пьера-Антонио Панцери, также социалиста.

В пятницу вечером Кайли исключили из ее собственной политической партии в Греции и приостановили ее членство в политической группе в Европейском парламенте.
  • Сегодня, 10:09
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