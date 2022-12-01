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Морская мина была обнаружена в субботу недалеко от порта Констанца

Морская мина была обнаружена в субботу недалеко от порта Констанца

Как отмечается в пресс-релизе военного ведомства, боеприпас утром 10 декабря обнаружило в море турецкое грузовое судно Ahmet Kan, мина дрейфовала на расстоянии примерно 2,5 морских миль от порта Констанца. О находке сообщили румынским властям.

«Вскоре к месту происшествия прибыло судно береговой охраны, чтобы осмотреть обнаруженный плавучий объект. Было подтверждено, что это морская мина, угрожающая безопасности судоходства», — отмечается в официальном релизе ВМФ Румынии, передает enews.md.

Начальник Генерального штаба ВМС Румынии вице-адмирал Михай Панаит отдал приказ о срочном вмешательстве группы боевых водолазов-разведчиков, а также подготовить минный заградитель «Вице-адмирал Константин Бэлеску» к выходу в море.

«В указанный район около 09:00 с двумя быстроходными катерами выдвинулась группа водолазов для обезвреживания дрейфующей морской мины в зоне ответственности ВМС. После того, как на месте были приняты все меры безопасности, военные водолазы обезвредили мину путем уничтожения. Вмешательство минного заградителя не потребовалось», — уточняет ведомство.

По информации ВМФ Румынии, с начала конфликта на Украине и до настоящего времени «в западной части бассейна Черного моря подтверждено и уничтожено около 40 морских мин».

Нынешняя операция военных водолазов военно-морских сил Румынии для обезвреживания морской мины стала уже четвертой за указанный период. Первая прошла в марте на расстоянии примерно 70 километров от Капу-Мидия, вторая — в конце июля в районе Эфорие, на расстоянии примерно 4 километров от берега, третья — в сентябре, информирует румынское ведомство.

Украинские военные после 24 февраля установили около 420 мин устаревших типов ЯМ (якорная мина) и ЯРМ (якорная речная мина), произведенных в первой половине XX века, на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.
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