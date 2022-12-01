Санкции введены на пять лет указом президента Украины Владимира Зеленского. В списке четыре митрополита: Запорожский и Мелитопольский Лука (Андрей Коваленко), Луганский и Алчевский Пантелеймон (Василий Поворознюк), Бориспольский и Броварской Антоний (Иван Паканич), Черновецкий и Буковинский Мелетий (Валентин Егоренко), архиепископ Константиновский Паисий (Виктор Шинкарев), настоятель Свято-Успенского кафедрального собора в Херсоне Александр Федоров и настоятель Мелитопольского Свято-Савинского мужского монастыря Александр Прокопенко, пишет bbc.com.
"Мы делаем все для того, чтобы государство-агрессор не имело ни одной ниточки, за которую оно могло бы дергать украинское общество", – прокомментировал Зеленский решение Совета нацбезопасности и обороны.
В начале декабря президент Владимир Зеленский заявил о "духовной независимости" Украины и пообещал запретить деятельность религиозных организаций, связанных с Москвой.
В этом году Украинская православная церковь объявила о разрыве с Московским патриархатом, но его влияние на УПЦ все равно сохраняется.