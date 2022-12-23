В Молдове очередные четыре телеканала, вещающие на русском языке 23 декабря были подвергнуты санкциям Совета по телевидению и радио. Им выписан штраф на общую сумму 109 тысяч леев за «недостаток местных программ или программ на государственном языке».
Согласно решению СТР, штрафные санкции были наложены на следующие телеканалы: РЕН ТВ Молдова — 42 тысячи леев Cotidianul TV — 28 тысяч лей Canal Regional — 27 тысяч и Orizont TV — 12 тысяч леев, передаёт eadaily.com
На заседании члены СТР приняли решение установить контроль за телеканалом РЕН ТВ Молдова на предмет соблюдения положений статьи 13 «Обеспечение достоверности информации» в вечернем основном выпуске новостей. Мониторинг будет осуществляться в течение одной недели.
Напомним, в Молдове действует закон о борьбе с российской пропагандой. Телеканалы могут даже лишить лицензии за «неправильное» освещение ситуации на Украине в контексте СВО. Нейтральную позицию в этом вопросе также расценивают как пропаганду, так как по мнению молдавских властей, отсутствие активной критики России свидетельствует о формировании альтернативного общественного мнения и «продвижение интересов Москвы».