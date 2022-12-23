Dnestr.TV

 
0

В Молдове очередные четыре русскоязычных канала попали под санкции

В Молдове очередные четыре русскоязычных канала попали под санкции

В Молдове очередные четыре телеканала, вещающие на русском языке 23 декабря были подвергнуты санкциям Совета по телевидению и радио. Им выписан штраф на общую сумму 109 тысяч леев за «недостаток местных программ или программ на государственном языке».

Согласно решению СТР, штрафные санкции были наложены на следующие телеканалы: РЕН ТВ Молдова — 42 тысячи леев Cotidianul TV — 28 тысяч лей Canal Regional — 27 тысяч и Orizont TV — 12 тысяч леев, передаёт eadaily.com

На заседании члены СТР приняли решение установить контроль за телеканалом РЕН ТВ Молдова на предмет соблюдения положений статьи 13 «Обеспечение достоверности информации» в вечернем основном выпуске новостей. Мониторинг будет осуществляться в течение одной недели.

Напомним, в Молдове действует закон о борьбе с российской пропагандой. Телеканалы могут даже лишить лицензии за «неправильное» освещение ситуации на Украине в контексте СВО. Нейтральную позицию в этом вопросе также расценивают как пропаганду, так как по мнению молдавских властей, отсутствие активной критики России свидетельствует о формировании альтернативного общественного мнения и «продвижение интересов Москвы».
  • Сегодня, 09:03
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Александр Коршунов рассказал о задержании в аэропорту К ...
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • С 2023 года изменится порядок оплаты за обслуживание вн ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна