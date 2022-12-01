Более миллиона домохозяйств в США остались без электричества из-за последствий сильнейшего зимнего шторма, который обрушился на страну.
Как сообщают американские СМИ, «исторический зимний шторм», который принес сильные ветры и обильные снегопады по всей территории Соединенных Штатов, спровоцировал хаос во многих регионах, передаёт riafan.ru
Одним из штатов, который сильнее всех ощутил на себе воздействие стихии, стала Северная Каролина. Здесь обесточенными оказались более 120 тысяч домов. Немногим лучше ситуация в Коннектикуте и Техасе: здесь без света остались 104 и 82 тысячи абонентов.
Как сообщили в Национальной метеорологической службе, поскольку мощный арктический фронт продолжает «охватывать восточную треть страны», в настоящее время более 200 миллионов человек, или около 60% населения США столкнулись с предупреждениями о погодной опасности. При этом синоптики предупреждают, что вслед за ветрами на территорию Соединенных Штатов придут сильные морозы.
«В дополнение к очень низким температурам, сильные ветры вслед за фронтом приведут к опасному похолоданию почти по всей центральной и восточной части США», — говорится в заявлении метеорологов.
В связи с непогодой президент Байден обратился к американцам, призвав их серьезно отнестись к предупреждениям синоптиков и по возможности отказаться от поездок.
Сложные погодные условия привели также к отмене и задержке тысяч авиарейсов по всей стране. По данным портала для отслеживания авиарейсов FlightAware, к вечеру четверга были отменены 2600 вылетов, около 11 тысяч внутренних и международных рейсов были задержаны. В пятницу утром количество отмененных рейсов превысило 3500. О перебоях в работе сообщили крупнейшие службы доставок. Это спутало рождественские планы миллионов американцев.
Как предупредили синоптики, нынешние погодные условия сохранятся в течение выходных, что сделает это Рождество в США самым холодным за четыре десятилетия.