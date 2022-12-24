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Минобороны назвало новых ключевых фигурантов украинской военно-биологической программы

Минобороны назвало новых ключевых фигурантов украинской военно-биологической программы


Министерство обороны России назвало новых высокопоставленных участников военно-биологической программы на Украине.
Их имена на брифинге озвучил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передаёт РИА Новости

Видео брифинга опубликовали в субботу, 24 декабря официальные ресурсы военного ведомства.
Подробнее: https://eadaily.com/ru/news/2022/12/24/minoborony-nazvalo-klyuchevyh-figurantov-ukrainskoy-voenno-biologicheskoy-programmy

"Ранее мы представляли материалы, подтверждающие участие Хантера Байдена и его фонда Rosemont Seneca, а также других подконтрольных Демократической партии США структур в финансировании основных подрядчиков Пентагона, осуществляющих деятельность на территории Украины. Было показано, насколько глубоко сын действующего президента США Хантер Байден вовлечен в финансирование подконтрольной Минобороны США компании Metabiota", — отметил Игорь Кириллов.

При этом некоторые участники закрытых проектов до сих пор остаются в тени, хотя и выступают ключевыми фигурантами украинской военно-биологической программы, подчеркнул генерал.

"Среди них бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О'Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Фрэнсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle, Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer, и многие другие", — перечислил Кириллов.

Он объяснил, что все они так или иначе получают выгоду от биологических проектов Пентагона и связаны с демократической партией США, лидеры которой выступают идейными вдохновителями военно-биологических исследований и создателями тайных схем по отмыванию денежных средств в интересах узкого круга представителей американской элиты.

Именно этим людям стоит задать вопрос, почему средства налогоплательщиков тратятся на незаконные военно-биологические исследования на Украине и в других странах по всему миру, резюмировал Кириллов.


Минобороны назвало новых ключевых фигурантов украинской военно-биологической программы
Иллюстрация Минобороны России

Как следует из слайдов к брифингу, речь идет о главном научном сотруднике и президенте отдела международных исследований Pfizer Михаэле Дольстене. Кроме того, в этом перечне присутствует специалист по военной медицине Энтони Маккуин (командир объекта Форт-Детрик, где ведутся биологические исследования в интересах Пентагона и где размещено командование медицинских проектов и разработок армии США).

Согласно материалам, Кеннет Майерс разработал и реализовал план создания сети биолабораторий на территории стран бывшего СССР. Тара О'Тул в 2001 году подготовила сценарий учений "Темная зима", посвященных симуляции террористической атаки с использованием биологического оружия. Томас Фриден принимал участие в изучении вспышки лихорадки Эбола в Западной Африке в 2014 году. Фрэнсис Коллинс подавлял мнения ученых об искусственном происхождении COVID-19.

Корпорация Battelle Memorial Institute оказывала консалтинговые услуги Пентагону по созданию биолабораторий на постсоветском пространстве. Подразделение компании в Форт-Детрике участвовало в проведении биологических исследований в интересах Пентагона. Михаэль Дольстен отвечает за полный цикл производства медпрепаратов, в том числе вакцины от коронавируса. Командование медицинских исследований и разработок армии США проводило неэтичные секретные опыты над животными, изучая на них действия оружия в 2020 году.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) — структура в области общественного здравоохранения Минздрава США. Национальные институты здравоохранения (NIH) — структура Департамента здравоохранения США, главный центр правительства США, отвечающий за исследования в области здравоохранения и биомедицины.
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