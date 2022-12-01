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Расширен перечень участников программы субсидирования ипотеки

Расширен перечень участников программы субсидирования ипотеки

Перечень молодых семей, которые могут претендовать на государственную поддержку в приобретении жилья, пополнился новыми категориями. Теперь в него входят еще и медицинские сестры, работающие в коррекционных организациях образования, сотрудники некоторых служб милиции, дежурных караулов пожарной охраны и судебные исполнители.

Соответствующий закон, принятый Верховным Советом ПМР 7 декабря, подписал Президент ПМР. Текст законодательного акта опубликован на официальном сайте главы государства.

Напомним, что основной законодательный акт о государственной поддержке молодых семей в приобретении жилья был принят в 2020 году. В соответствии с ним государство предоставляет субсидии на полную или частичную оплату ипотечного кредита и процентов по нему.

Для семьи без детей предельный размер субсидии составляет сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. Если в семье один ребенок, сумма увеличивается до 12 тысяч долларов, если два и больше – до 14 тысяч.

Чтобы претендовать на получение такой субсидии, гражданин должен быть не старше 35 лет, состоять в браке меньше пяти лет, проживать в Приднестровье не менее года и работать по трудовому договору в бюджетной организации на определенных должностях, перечень которых установлен законом. Действие закона распространяется и на неполные семьи, состоящие из родителя не старше 35 лет и несовершеннолетнего ребенка.

Для получения субсидии гражданин должен подать в ведомственную комиссию заявление и предоставить документы, перечень которых установлен Правительством. В течение 10 дней комиссия должна эти документы рассмотреть. В случае если будет принято положительное решение, гражданину выдается сертификат, на основании которого он может заключить ипотечный договор с органом государственной власти и банком.

В соответствии с этим договором гражданин получает кредит на приобретение жилья, а государство полностью или частично погашает сумму кредита и проценты по нему, выплачивая банку сумму субсидии равными долями каждый месяц на протяжении 10 лет.

Срок действия сертификата составляет 6 месяцев, затем он утрачивает силу.

Закон, расширяющий перечень получателей субсидии, вступает в силу с 1 января 2023 года.

источник: novostipmr.com

  • Сегодня, 09:38
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