Перечень молодых семей, которые могут претендовать на государственную поддержку в приобретении жилья, пополнился новыми категориями. Теперь в него входят еще и медицинские сестры, работающие в коррекционных организациях образования, сотрудники некоторых служб милиции, дежурных караулов пожарной охраны и судебные исполнители.
Соответствующий закон, принятый Верховным Советом ПМР 7 декабря, подписал Президент ПМР. Текст законодательного акта опубликован на официальном сайте главы государства.
Напомним, что основной законодательный акт о государственной поддержке молодых семей в приобретении жилья был принят в 2020 году. В соответствии с ним государство предоставляет субсидии на полную или частичную оплату ипотечного кредита и процентов по нему.
Для семьи без детей предельный размер субсидии составляет сумму, эквивалентную 10 тысячам долларов США. Если в семье один ребенок, сумма увеличивается до 12 тысяч долларов, если два и больше – до 14 тысяч.
Чтобы претендовать на получение такой субсидии, гражданин должен быть не старше 35 лет, состоять в браке меньше пяти лет, проживать в Приднестровье не менее года и работать по трудовому договору в бюджетной организации на определенных должностях, перечень которых установлен законом. Действие закона распространяется и на неполные семьи, состоящие из родителя не старше 35 лет и несовершеннолетнего ребенка.
Для получения субсидии гражданин должен подать в ведомственную комиссию заявление и предоставить документы, перечень которых установлен Правительством. В течение 10 дней комиссия должна эти документы рассмотреть. В случае если будет принято положительное решение, гражданину выдается сертификат, на основании которого он может заключить ипотечный договор с органом государственной власти и банком.
В соответствии с этим договором гражданин получает кредит на приобретение жилья, а государство полностью или частично погашает сумму кредита и проценты по нему, выплачивая банку сумму субсидии равными долями каждый месяц на протяжении 10 лет.
Срок действия сертификата составляет 6 месяцев, затем он утрачивает силу.
Закон, расширяющий перечень получателей субсидии, вступает в силу с 1 января 2023 года.