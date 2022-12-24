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Упрощается ввоз медикаментов в Приднестровье

Упрощается ввоз медикаментов в Приднестровье

Приостановление действия одного из пунктов Закона «О фармацевтической деятельности в ПМР», который устанавливает запрет на регистрацию в Приднестровье лекарств, не зарегистрированных в странах Евросоюза или СНГ, продлено. Соответствующий закон подписал Президент ПМР Вадим Красносельский. Текст законодательного акта опубликован на официальном сайте главы государства.

Верховный Совет принял соответствующий законопроект 7 декабря.

Как отметил председатель профильного парламентского комитета Сергей Чебан, приостановленная норма была принята еще в 2019 году.

Однако вскоре ее действие пришлось приостановить из-за пандемии COVID-19. Поскольку ситуация в области поставок лекарственных препаратов остается сложной, в том числе из-за действий Республики Молдова, хозяйствующие субъекты, занимающиеся фармацевтической деятельностью, обратились в Верховный Совет с предложением продлить приостановку норм о регистрации лекарств.

Это позволит упростить установленный механизм и ввозить в республику качественные, но более дешевые лекарства, произведенные и зарегистрированные, к примеру, в азиатских странах.
  • Сегодня, 09:45
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