Депутат партии «Действие и солидарность» (ПДС) Оазу Нантой заявил, что молдавские власти критически оценивают автономию Гагаузии.
По его мнению, необходимо пересмотреть законодательство, чтобы четко установить полномочия Комрата, передает point.md
«ПДС имеет 63 голоса в парламенте. Этого достаточно, чтобы изменить закон об особом правовом статусе Гагаузии. Помимо того, что в Комрате на митингах призывают российскую армию, там говорят, что автономия – это государственность. Одно дело, когда хотят сохранить язык, культуру, и совсем другое, когда хотят превратить Молдову в российскую матрешку», – заявил парламентарий в эфире TVR Moldova.
По его мнению, Кишинев должен иметь более твердую позицию в своих отношениях с Комратом.
«Кишинев не должен иметь комплекс неполноценности в отношениях с группой крикунов, которые навязывают русский язык всему обществу. Эти мнимые радикалы должны быть маргинализированы, нужно поддерживать диалог со здоровой, прагматичной частью граждан из Гагаузии. Мы должны идти по пути превращения автономии в органический элемент нашего государства, а не инструмент шантажа Кишинева», – отметил Нантой.
Он также исключает диалог Кишинева и Тирасполя, считая, что молдавские власти вместе с партнерами должны разработать план разрешения конфликта и «положить его на стол».
«Те, кто примет его, будут прощены. Мы не играем в переговоры. Этот режим не имеет право на существование», – высказался депутат ПДС.
Влах: Гагаузия никогда не станет угрозой безопасности для Молдовы
Башкан Гагаузии Ирина Влах уверена, что "автономия никогда не станет зоной нестабильности и, тем более, угрозой безопасности для Молдовы".
В 28-ю годовщину принятия парламентом Молдовы закона "Об особом правовом статусе Гагаузской Автономии", она написала в соцсетях, что "с момента получения статуса автономии Гагаузия никогда не шла по пути самоизоляции, а активно участвовала во всех национальных политических процессах", - передает infotag.md
"Мы открыты к миру и поддерживаем европейский курс Молдовы, стремление перенять лучшие европейские практики. И вместе с тем, мы не считаем, что интеграционный процесс должен происходить за счёт разрыва отношений с традиционными партнерами. Если газ из России дешевле, то его надо закупать у "Газпрома", если электричество с Молдавской ГРЭС дешевле, то его нужно покупать в Днестровске. И даже молдавскому правительству пришлось признать эту истину, проявив большую непоследовательность в принятии решений", - отметила она.