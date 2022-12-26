Попавшие в Днестр нефтепродукты вряд ли дойдут до Приднестровья. Об этом заявил заместитель начальника Государственной службы экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР Михаил Малышев, сообщает novostipmr.com
«Оно к нам не дошло и вряд ли дойдёт - это пятно. По той причине, что Украина уже предпринимает меры по установке боновых заграждений на Днестре ниже по течению. Во-вторых, холодная погода способствует тому, чтобы эти вещества загрязняющие, нефтепродукты оседали на дно и прибивались к берегу. То есть сюда дойти – это практически нереально», – отметил госслужащий в беседе с «Новостями Приднестровья».
При необходимости специалисты госслужбы возьму пробы воды из Днестра, сказал Михаил Малышев.
Напомним, вчера стало известно, что 24 декабря на территории Украины в Львовской области было зафиксировано попадание нефтепродуктов в реку Днестр. Лабораторные исследования показали превышение допустимых норм загрязнения в 200 раз.