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Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаются дискредитировать

Беляков: Российских миротворцев в Приднестровье пытаются дискредитировать

Фальшивое сообщение о несчастном случае, якобы произошедшем во время учений Миротворческих сил в Приднестровье, состряпал дилетант, не знакомый с процессами, которые происходят в Зоне безопасности. Об этом заявил сегодня, 26 декабря, сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК — совместный руководящий орган миротворческой операции на Днестре) от ПМР Олег Беляков, передаёт eadaily.com

Он подчеркнул, что подобного рода фальшивки рассчитаны в первую очередь на обывателя и их цель скомпрометировать миротворческую операцию РФ. Накануне в соцсетях появился поддельный скриншот страницы сайта «Новостей Приднестровья» с текстом о том, что в районе села Гура Быкулуй (Молдавия) произошло столкновение боевой машины пехоты Миротворческих сил с легковым автомобилем, в результате чего пострадала пожилая супружеская пара.

Беликов отметил, что боевых машин пехоты на вооружении Совместных миротворческих сил нет. Кроме того, начиная с весны учения в Миротворческих силах не проводятся.

«По сегодняшний день этот мораторий соблюдается. Хотя молдавская сторона не всегда последовательна — в сентябре они проводили очередные учения на полигоне Бульбоака с применением крупнокалиберных систем, нарушив взятые на себя обязательства, о чём приднестровская сторона сделала заявление на заседании Объединенной контрольной комиссии», — уточнил глава приднестровской делегации.

Он добавил, что если бы подобное ДТП случилось в нынешней обстановке, это вызвало бы крайне резкую реакцию как дипломатическую, так и общественную. Об этом в первую очередь «протрубили» бы представители миссии ОБСЕ. По мнению сопредседателя ОКК от Приднестровья, вброс подобной фальшивки явно имел целью дискредитацию Миротворческих сил в глазах населения.

«Когда преподносится, как российские миротворцы почему-то оказались на территории Молдавии и совершили дорожно-транспортное происшествие с автомобилем, в котором пострадали люди пожилого возраста, у обывателя навернётся слеза: дескать, „вот это миротворцы“. А с другой точки зрения, любой разумный человек может подумать: как транспортное средство, принадлежащее Российской Федерации, могло оказаться на территории Республики Молдавия? Как оно оказалось вне Зоны безопасности? Любой здравомыслящий человек критически отнесётся к подобному сообщению. А простой обыватель решит, что такой инцидент на самом деле имеет место», — заключил Олег Беляков.

Как сообщало EADaily , молдавские власти давно добиваются вывода российских миротворцев из региона. По мнению Кишинева, их нужно заменить международной гражданской миссией. В этой связи МИД России уже был вынужден напомнить, что продолжительность миротворческой операции определяется окончательным политическим урегулированием Приднестровского конфликта, а до этого пока далеко.

  • Сегодня, 19:51
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