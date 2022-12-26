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Приднестровье обеспечено лекарствами на 70%

Приднестровье обеспечено лекарствами на 70%

Министр здравоохранения Кристина Албул на встрече в Правительстве с представителями Общественной палаты рассказала о том, насколько республика обеспечена лекарствами. Речь идёт о снабжении с учётом блокады, а также о наличии необходимых запасов жизненно важных лекарств.

«На сегодняшний день, несмотря на сложности, мы обеспечены на 70% как в условиях стационара, так и в обеспечении льготных категорий граждан, в том числе граждан, нуждающихся в обеспечении лекарственными препаратами на амбулаторном лечении», – цитирует министра пресс-служба Правительства.

Однако есть некоторые сложности с поставками медикаментов для розницы. Республика Молдова не пропускает лекарственные препараты, не зарегистрированные на её территории.

Помимо этого, речь на встрече шла о создании хосписа на территории Приднестровья. Он нужен для ухода за неизлечимо больными одинокими гражданами и оказания паллиативной помощи. По данным Минздрава, на сегодняшний день в ней нуждаются порядка 210 онкобольных и 150 пациентов после инсульта, которым необходима реабилитация.

«В целом потребность по республике в открытии такого здания есть. И это может быть не одно здание. Это нужно понимать», – подчеркнула Кристина Албул.

В завершение встречи глава Правительства поблагодарил каждого члена Общественной палаты за плодотворную работу.

«Все пожелания, которые исходят от общественности, будут исполнены максимально, на 100%. К этому нужно стремиться. Правительство и существует для того, чтобы создавать необходимые блага для народа в первую очередь», – сказал Александр Розенберг.

Приднестровье обеспечено лекарствами на 70%
  • Вчера, 21:39
  • DTV
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