В Молдове начиная с 2023 года взрослые смогут пройти бесплатные курсы по изучению румынского языка. Об этой инициативе Министерства образования 26 декабря объявила глава государства Майя Санду, отметив, что все в стране должны знать государственный язык, передаёт eadaily.com
«Национальная программа обучения иноязычных румынскому языку была расширена за счет включения курсов для взрослых. На эти цели в бюджете на 2023 год предусмотрено 10 млн леев», — уточнила президент.
Программа обучения иноязычных румынскому языку стартовала в 2013 году. До настоящего времени из-за недостаточного финансирования бесплатными курсами румынского языка могли воспользоваться только дети. По словам Санду, исполнительной власти теперь предстоит принять постановление правительства, которое прояснит детали новой программы.
«В ближайшие годы мы расширим программу, чтобы лучше удовлетворить потребности в обучении взрослых румынскому языку», — заключила Майя Санду.
В сентябре, посещая Гагаузию, президент Молдовы была вынуждена общаться с местными депутатами по-русски, так как в автономии большинство жителей не знают румынского языка. Там подчеркнули, что русский язык является родным наравне с гагаузским, а в стране, в том числе и в автономии, все делопроизводство ведется на государственном языке. Поэтому, предложили депутаты, русскому языку необходимо придать статус второго государственного, так как права русскоговорящих граждан попираются ежедневно.
Санду не без раздражения ответила, что «в Молдове нет притеснений по национальному, языковому или политическому признаку», а румынский язык надо учить и власти для этого запускают специальный проект. Позже, на заседании молдавского парламента, когда обсуждался вопрос о бюджете на следующий год, министр финансов Молдавии Дмитрий Будянский настоятельно посоветовал школам Гагаузии с преподаванием на русском языке перейти на румынский, чтобы не тратить бюджетные средства.
При этом ранее Конституционный суд Молдовы, несмотря на протесты общественности, лишил русский язык (который использует в обиходе большинство граждан — 70%, а 40% считают родным) статуса языка межнационального общения. Из эфира под различными предлогами убирают русскоязычные телеканалы, а новый Избирательный кодекс исключил печатание бюллетеней на русском языке.
Со своей стороны, директор правительственного Агентства межэтнических отношений Молдовы Дмитрий Моруз рекомендовал проживающим в республике нацменьшинствам учить румынский язык, чтобы «в целом чувствовать себя хорошо».