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В новогоднюю ночь на Украине будет действовать комендантский час

В новогоднюю ночь на Украине будет действовать комендантский час

Власти Украины не собираются отменять комендантский час на новогодние праздники. Тех, кто решит выйти на улицу в ночь на 1 января, скорее всего, задержат полицейские. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Национальной полиции. По ее словам, есть определенные требования, которые не зависят от того, праздничный день или будний.

В новогоднюю ночь будут действовать требования комендантского часа, а полиция будет работать в усиленном режиме, сообщила пресс-секретарь главы Национальной полиции Марьяна Рева в эфире телемарафона.

"Люди должны понимать, что независимо от того, какой день у нас - праздничный или непраздничный - есть определенные требования комендантского часа", цитирует пресс-секретаря pravda.com.ua

Так же Рева сообщила, что в ночь с 31 декабря на 1 января для охраны общественного порядка будут привлекаться не только полицейские, но и бойцы Национальной гвардии. Правоохранители будут проверять документы у людей, а также доставлять их при необходимости в отделения полиции для установления или проверки личности.

В тыловых регионах комендантский час будет длиться с 23.00 31 декабря по 5.00 1 января. В прифронтовых регионах период комендантского часа может быть увеличен. В это время гражданскому населению строго запрещается находиться на улице. Нарушителей под конвоем отправят в отделения Нацполиции и привлекут к ответственности по законам военного времени. Также в комендантский час запрещается передвижение на личном и общественном гражданском транспорте. Исключение делается только для экипажей срочных служб, им в военных администрациях выдают специальные пропуска.

Грубым нарушением комендантского часа также считается запуск с балконов и крыш домов новогодних фейерверков, включение праздничной иллюминации. Такие действия будут считаться корректировкой огня для Российской армии.

  • Вчера, 22:41
  • DTV
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