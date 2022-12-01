Dnestr.TV

 
0

Молдова – лидер по американской помощи в борьбе с влиянием РФ

Молдова – лидер по американской помощи в борьбе с влиянием РФ

Молдова – лидер в регионе по американской помощи в борьбе с влиянием РФ, передаёт mold-street.com

Согласно отчету Управления Генерального инспектора Госдепартамента США об управлении Фондом противодействия российскому влиянию (CRIF), США потратили более 1,02 миллиарда долларов в 2017-2021 годах на "финансирование организаций гражданского общества и других организаций за верховенство закона, средства массовой информации, кибернетические и другие программы, которые укрепляют демократические институты и процессы и противодействуют российскому влиянию и агрессии", - пишет mold-street.com

Данные отчета показывают, что 29 стран Европы и Азии, включая страны-члены ЕС и НАТО, воспользовались помощью США.

Крупнейшим бенефициаром этой помощи стала Молдова с суммой 98,17 млн долларов, за ней следуют Босния и Герцеговина - 80,85 млн долларов, Латвия - 73,38 млн, Северная Македония - 67,47 млн, Румыния - 66,15 млн долларов, Литва - 64,1 млн, Косово — 61,16 млн и Сербия — 55,57 млн долларов.

В случае Молдовы упоминается, что в рамках этой программы страна получила помощь для повышения подотчетности и прозрачности системы правосудия, для поддержки Национального института юстиции с точки зрения этических и профессиональных стандартов, для развития потенциала расследовать и преследовать в судебном порядке коррупцию и транснациональную организованную преступность.

Кроме того, программа поддерживала реорганизацию судов, улучшала систему управления делами и поддерживала Генеральный инспекторат полиции и службу уголовных расследований.

  • Сегодня, 09:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция с говорящим названием «16x16»
  • Храм села Парканы. Праздничный концерт (полное видео)
  • Сергей Оболоник рассказал, что значит для нашей экономи ...
  • Жителям Молдовы посоветовали подготовить "тревожный че ...
  • В Бендерах показали документальный фильм "Мама для Юли ...
  • В Канаде разрешили однополые дуэты в парном катании и т ...
  • Задержан подозреваемый в убийстве тираспольской школьни ...
  • В Молдове готовятся поправки к Уголовному кодексу, пред ...
  • Молдова на 40-м месте в рейтинге самых сильных паспорто ...
  • Ядрена вошь и горе луковое: нейросети показали крылатые ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна