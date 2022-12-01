Молдова – лидер в регионе по американской помощи в борьбе с влиянием РФ, передаёт mold-street.com
Согласно отчету Управления Генерального инспектора Госдепартамента США об управлении Фондом противодействия российскому влиянию (CRIF), США потратили более 1,02 миллиарда долларов в 2017-2021 годах на "финансирование организаций гражданского общества и других организаций за верховенство закона, средства массовой информации, кибернетические и другие программы, которые укрепляют демократические институты и процессы и противодействуют российскому влиянию и агрессии", - пишет mold-street.com
Данные отчета показывают, что 29 стран Европы и Азии, включая страны-члены ЕС и НАТО, воспользовались помощью США.
Крупнейшим бенефициаром этой помощи стала Молдова с суммой 98,17 млн долларов, за ней следуют Босния и Герцеговина - 80,85 млн долларов, Латвия - 73,38 млн, Северная Македония - 67,47 млн, Румыния - 66,15 млн долларов, Литва - 64,1 млн, Косово — 61,16 млн и Сербия — 55,57 млн долларов.
В случае Молдовы упоминается, что в рамках этой программы страна получила помощь для повышения подотчетности и прозрачности системы правосудия, для поддержки Национального института юстиции с точки зрения этических и профессиональных стандартов, для развития потенциала расследовать и преследовать в судебном порядке коррупцию и транснациональную организованную преступность.
Кроме того, программа поддерживала реорганизацию судов, улучшала систему управления делами и поддерживала Генеральный инспекторат полиции и службу уголовных расследований.