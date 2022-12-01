С 1 января 2023 года священнослужители канонической Украинской православной церкви (УПЦ) больше не смогут попасть в Трапезную церковь и Успенский собор Киево-Печерской лавры.
"К сожалению, сегодня директор музея (Киево-Печерской лавры) сказал нам про то, что мы можем служить последний раз 31 декабря, накануне Нового года", – сообщил наместник Киево-Печерской лавры УПЦ митрополит Павел (Лебедь), сообщает vesti.ru.
Верхняя часть лавры находится под управлением Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. 31 декабря у УПЦ заканчивается договор аренды Трапезного и Успенского соборов. Нижняя лавра находится в ведении Украинской православной церкви.
В последние недели украинские власти активизировали действия, направленные против УПЦ. В частности, президент Владимир Зеленский поручил внести в Верховную раду проект закона "о невозможности деятельности на Украине религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в РФ".