Гражданам Молдовы придется оформить специальную визу, созданную для территории Евросоюза, и заплатить пошлину в размере 7 евро.
Мера вступит в силу с ноября следующего года и распространяется на людей в возрасте от 18 до 70 лет, передает point.md со ссылкой на realitatea.net
Европейская комиссия хочет таким образом укрепить безопасность границ. Кроме того, будет вестись цифровой мониторинг туристов, въезжающих и выезжающих из стран-членов ЕС. Американцам, британцам и гражданам стран, не входящих в ЕС, как правило, также потребуется виза.
Регистрироваться в ETIAS-Европейской системе авторизации и информации путешествий, обяжут граждан стран, имеющих соглашения о безвизовом режиме с ЕС, среди которых США, Великобритания, Канада и Молдова, пишет rupor.md
Одобренный ETIAS будет действителен в течение трех лет или до даты истечения срока действия паспорта для неограниченного количества въездов. ETIAS позволит находиться в странах Шенгенской зоны до 90 дней в течение 180 дней.
Заполнение анкеты ETIAS планируют сделать автоматизированным. Оно будет занимать не более 10 минут, а получение ответа ожидается в течение 5 минут. При этом понадобятся паспортные данные и сведения о поездке. Подавать информацию для разрешения на въезд рекомендуют не менее, чем за 72 часа до поездки, чтобы избежать непредвиденных задержек.