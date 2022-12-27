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Более 43,6 тыс. человек погибли в США из-за стрельбы в 2022 году
В результате происшествий со стрельбой в Америке в 2022 году погибли более 43,6 тысяч человек. Такую статистику приводит сегодня, 27 декабря, исследовательская организация Gun Violence Archive.
Согласно ее статданным, в инцидентах со стрельбой в этом году были убиты более 1,6 тысячи детей. Еще более 37,9 тысяч человек за 2022 год получили ранения, включая 4,4 тыс. детей, передаёт eadaily.com
При этом, отмечает организация Gun Violence Archive, общее число погибших в 2022 году американцев на данный момент меньше, чем в предыдущий год. В 2021 году этот показатель составлял 45 тысяч.
- Сегодня, 10:19
- DTV
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