В Узбекистане завели уголовное дело после смерти 18 детей, принимавших препарат от ОРВИ «Док-1 Макс» в Самарканде, сообщает Служба госбезопасности страны в телеграм-канале, цитирует которую РБК
Дело завели против сотрудников импортера лекарства и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств». Подозреваемые арестованы.
Ранее Минздрав Узбекистана сообщал, что по информации агентства по развитию фармацевтической отрасли каждая лекарственная серия «Док-1 Макс» проверялась с последующей выдачей сертификата соответствия. В результате проведенного расследования установлено, что в серии сиропа содержался этиленгликоль — токсичное вещество, которое может вызвать рвоту, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность.
По данным Минздрава, из-за приема сиропа умерли 18 детей из 21, заболевших острым респираторным заболеванием. В то же время ведомство отмечает, что погибшие принимали этот препарат дома в течение двух-семи дней 3–4 раза в день по 2,5–5 мл, что превышает стандартную дозу препарата для детей.
«Всем детям препарат давали без рецепта врача. Поскольку основной составной частью препарата является парацетамол, сироп Док-1 Макс неправильно применялся родителями в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации продавцов аптек. А это стало причиной ухудшения состояния больных», — подчеркнули в ведомстве.