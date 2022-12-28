Запасы газа в Черном море достаточны для покрытия спроса населения Турции в течение 33 лет, сообщила газета Yeni Şafak.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил об обнаружении в Черном море месторождения "голубого топлива" с запасами 58 миллиардов кубометров. При этом одним из основных поставщиков ресурса в Турцию сейчас является Россия (около 44%), передает 1prime.ru
"С последним открытием в Черном море Турция увеличила свои запасы газа в общей сложности до 710 миллиардов кубометров. Черноморский газ будет подключен к национальной сети в конце марта и будет использоваться в жилых домах. В последующие годы производство достигнет пика. Согласно расчетам, обнаруженного в Черном море газа достаточно для использования населением в общей сложности на 33 года", — пишет издание.
Кроме того, в 2020 году Турция обнаружила в Черном море крупное месторождение газа в 540 миллиардов кубометров, которое лидер государства назвал в тот момент крупнейшим в стране. В понедельник Эрдоган сообщил, что оценка запасов была увеличена до 652 миллиардов кубометров, а общие запасы газа в Черном море достигли 710 миллиардов кубометров и "при сегодняшних показателях" стоят на международных рынках один триллион долларов.