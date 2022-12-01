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Работа общественного транспорта и объектов торговли в новогодние праздники

Работа общественного транспорта и объектов торговли в новогодние праздники

График работы общественного транспорта, ОАО «Автостанции Приднестровья», рынков и супермаркетов в новогоднюю ночь и в первые дни нового года, опубликовали novostipmr.com

Троллейбусы

Тирасполь

31 декабря и 6 января троллейбусы днём будут работать по своему обычному графику, а вечером - до 23:00.

А вот с 1 по 8 января в режиме выходного дня - на маршрут отправятся меньше машин. Так, «2» выедет из депо в 07:48, «19» - в 08:29, «4» - 10:04 и «7» в 09:25.

Бендеры

В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет ходить до 03:00.

В ночь с 6 на 7 января - до 24:00.

Автостанции

Все автостанции и диспетчерские пункты в республике будут работать без изменений с 6:00 до 20:00. В связи со снижением пассажиропотока 1 января в рейсовое расписание будут внесены изменения. Поэтому, прежде чем отправляться на автостанцию, приднестровцам советуют предварительно позвонить в кассу и уточнить время отправления по тому или иному направлению.

Столичный Зелёный рынок

31 декабря рынок будет работать с 7:00 до 15:00.

1, 2 и 7 января выходные дни.

Центральный рынок Бендер

31 декабря будет работать с 8:00 до 17:00 (в обычном режиме). 1 и 2 января - выходной.

Супермаркеты «Шериф»

31 декабря магазины самой крупной сети республики работают с 8:00 до 20:00.

1 января - выходной.

Таможня

В новогодние и рождественские праздники пункты пропуска на границе будут работать в штатном режиме.

Для бесперебойного процесса таможенного оформления товаров с 31 декабря по 8 января подразделения таможенных органов переходят на специальный режим суточного дежурства.

Декларировать товары можно в электронной форме. ГТК напоминает, что 30 декабря сокращенный день, поэтому заявления необходимо подать до 11:00 этого дня.

Суббота, 31 декабря, объявлена дополнительным выходным днём. Соответствующий Указ подписал сегодня Президент Вадим Красносельский. Это касается бюджетников, военнослужащих и лиц, приравненных к ним, работающих в шестидневку. При этом заработная плата будет сохранена как за полный рабочий день.

«31 декабря – день, традиционно наполненный предновогодними хлопотами. При этом официально он считается рабочим. В уходящем году это суббота. То есть в полной мере окунуться в атмосферу организации праздничных мероприятий в преддверии боя курантов смогли бы только те, у кого пятидневная рабочая неделя. Принято решение объявить 31 декабря 2022 года дополнительным выходным днем и для остальных», - написал в своем телеграм-канале Вадим Красносельский.

Глава государства также поздравил приднестровцев с наступающим Новым годом.

«Пусть подготовка к объединяющему всех празднику принесет не меньше радости, чем само торжество», - подчеркнул Президент.

Отличных Всем праздников!
  • Вчера, 19:13
  • DTV
  • Просмотров: 45
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