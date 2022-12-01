График работы общественного транспорта, ОАО «Автостанции Приднестровья», рынков и супермаркетов в новогоднюю ночь и в первые дни нового года, опубликовали novostipmr.com Троллейбусы
Тирасполь
31 декабря и 6 января троллейбусы днём будут работать по своему обычному графику, а вечером - до 23:00.
А вот с 1 по 8 января в режиме выходного дня - на маршрут отправятся меньше машин. Так, «2» выедет из депо в 07:48, «19» - в 08:29, «4» - 10:04 и «7» в 09:25.
Бендеры
В ночь с 31 декабря на 1 января общественный транспорт будет ходить до 03:00.
В ночь с 6 на 7 января - до 24:00.
Автостанции
Все автостанции и диспетчерские пункты в республике будут работать без изменений с 6:00 до 20:00. В связи со снижением пассажиропотока 1 января в рейсовое расписание будут внесены изменения. Поэтому, прежде чем отправляться на автостанцию, приднестровцам советуют предварительно позвонить в кассу и уточнить время отправления по тому или иному направлению.
Столичный Зелёный рынок
31 декабря рынок будет работать с 7:00 до 15:00.
1, 2 и 7 января выходные дни.
Центральный рынок Бендер
31 декабря будет работать с 8:00 до 17:00 (в обычном режиме). 1 и 2 января - выходной.
Супермаркеты «Шериф»
31 декабря магазины самой крупной сети республики работают с 8:00 до 20:00.
1 января - выходной.
Таможня
В новогодние и рождественские праздники пункты пропуска на границе будут работать в штатном режиме.
Для бесперебойного процесса таможенного оформления товаров с 31 декабря по 8 января подразделения таможенных органов переходят на специальный режим суточного дежурства.
Декларировать товары можно в электронной форме. ГТК напоминает, что 30 декабря сокращенный день, поэтому заявления необходимо подать до 11:00 этого дня.
Суббота, 31 декабря, объявлена дополнительным выходным днём. Соответствующий Указ подписал сегодня Президент Вадим Красносельский. Это касается бюджетников, военнослужащих и лиц, приравненных к ним, работающих в шестидневку. При этом заработная плата будет сохранена как за полный рабочий день.
«31 декабря – день, традиционно наполненный предновогодними хлопотами. При этом официально он считается рабочим. В уходящем году это суббота. То есть в полной мере окунуться в атмосферу организации праздничных мероприятий в преддверии боя курантов смогли бы только те, у кого пятидневная рабочая неделя. Принято решение объявить 31 декабря 2022 года дополнительным выходным днем и для остальных», - написал в своем телеграм-канале Вадим Красносельский.
Глава государства также поздравил приднестровцев с наступающим Новым годом.
«Пусть подготовка к объединяющему всех празднику принесет не меньше радости, чем само торжество», - подчеркнул Президент.