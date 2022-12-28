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В 2022 году в Приднестровье провели более 60 операций по эндопротезированию тазобедренных суставов

В 2022 году в Приднестровье провели более 60 операций по эндопротезированию тазобедренных суставов

В 2022 году в Республиканской клинической больнице за счет государства приднестровские врачи-травматологи провели 61 высокотехнологичную операцию по эндопротезированию тазобедренных суставов.

Ранее такая услуга нашим гражданам оказывалась только за пределами Приднестровья, сообщает пресс-служба Минздрава.

Для проведения такой сложной операции приднестровские медицинские работники прошли профессиональную переподготовку за рубежом. Кроме этого, за счет государства была проведена реконструкция части отделения смешанной травмы и закуплено необходимое дорогостоящее оборудование.

Сегодня приднестровскими докторами ведётся работа по внедрению новых услуг на территории республиканской больницы.

Кроме того, в 2022 году продолжила своё действие программа по реализации лечения сердечно-сосудистых заболеваний, в рамках которой взрослому населению при остром коронарном синдроме оказывается неотложная медицинская помощь.

По данным Минздрава, за текущий год за счёт средств республиканского бюджета на лечение, консультацию или обследование за пределы республики было направлено 390 пациентов.

Кроме того, врачи отделения смешанной травмы Республиканской клинической больницы провели 4 высокотехнологичных операции по эндопротезированию коленных суставов. Это новое слово в приднестровской медицине, такого рода оперативные вмешательства очень сложные, требуют высокой квалификации и мастерства врачей. Пока они проходят совместно с кишиневскими коллегами, которые помогают специалистам больницы набраться практического опыта. Сегодня проведут пятую. И это только за одну неделю с 21 декабря. Все они бесплатные, в рамках оказания государственной помощи по эндопротезированию.
  • Вчера, 19:21
  • DTV
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