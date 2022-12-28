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Приднестровье и «Интер РАО» обеспечат 86% потребности Молдовы в электричестве

Приднестровье и «Интер РАО» обеспечат 86% потребности Молдовы в электричестве

Молдавская компания Energocom подтвердила сегодня, 28 декабря, информацию о продлении договора на поставку электричества с расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС (предприятие «Интер РАО») на январь 2023 года.

Минимальный объём закупки составит 251 тыс. МВт·ч, а максимальный — 263 тыс. МВт·ч по сравнению с 204 тыс. МВт·ч в декабре 2022 года. Цена электричества остаётся прежней — $ 73 за МВт·ч., сообщает eadaily.com

«Таким образом, электроэнергия, полученная от ЗАО „Mолдавская ГРЭС“ в январе, составит 86% от потребности правого берега Днестра в дополнение к энергии, произведенной из возобновляемых источников и ТЭЦ», — отмечено в пресс-релизе госпредприятия.

Кишинев продолжает переговоры и с Румынией, однако пока не может получить от Бухареста приемлемую цену.

Напомним, энергогенирирующие предприятие в Приднестровье в состоянии полностью обеспечить потребности Молдовы в электроэнергии, но для этого необходимо дополнительное количество газа. До недавнего времени МолдГРЭС вырабатывала для РМ 70% электричества, еще 30% Кишинев добирал на Украине в целях диверсификации.

После того, как осенью этого года «Газпром» почти наполовину сократил поставку голубого топлива в регион из-за ограничения по транзиту со стороны Киева, Кишинев решил недопоставлять газ Приднестровью, а электроэнергию стал приобретать в Румынии по цене почти в трое дороже.

В начале декабря вице-премьер Молдовы Андрей Спыну сообщил, что поставщик электроэнергии по всей Молдове компания Energocom снова подписал контракт с МолдГРЭС в Приднестровье. Он действует с декабря по март. По этому договору молдавская сторона направляет в Приднестровье все 5,7 млн кубометров газа в сутки, которые поставляет ей «Газпром».

Собственные газовые потребности РМ компенсирует из сформированных резервов, а также импортируется и из Румынии по газопроводу Яссы — Унгены — Кишинёв.

Energocom закупит электроэнергию в Румынии по цене 91 евро/МВтч

Energocom подписала новый договор купли-продажи электроэнергии на январь 2023 года с компанией Nuclearelectrica из Румынии. Об этом официально сообщили представители молдавской компании.

Согласно контракту, предусмотрена покупка 10 МВтч полосы пропускания в ночное время и 30 МВтч полосы пропускания в дневное время. Цена энергии по этому контракту составляет 450 рум. леев/МВтч, передает point.md

"В результате прогнозируется, что из общей потребности электропотребления правого берега Днестра в январе около 60% будет обеспечено МГРЭС, около 30% составит электроэнергия, произведенная ТЭЦ и из возобновляемых источников. Еще около 10% необходимого будет закуплено у поставщиков в Румынии, в том числе для покрытия дефицита электроэнергии в часы пик", - говорится в сообщении Energocom.
  • Вчера, 19:28
  • DTV
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